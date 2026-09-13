به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدرضا هاشمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مرز ماهیرود اظهار کرد: خوشبختانه مرز ماهیرود یکی از موفق‌ترین مرزهای کشور است و بر اساس اعلام سازمان گمرک، گمرک خراسان جنوبی در سال گذشته در میان ۷۲ گمرک کشور عملکرد موفقی داشته است.

وی افزود: طی دو سال گذشته بیش از پنج تا شش نشست با والی فراه افغانستان برگزار کرده‌ایم و در حال حاضر نیز مرز ماهیرود فعال است و کامیون‌ها در حال تردد هستند.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: روزانه بیش از هزار دستگاه کامیون از مرز ماهیرود به سمت افغانستان برای صادرات تردد می‌کنند و روزانه ۲۵۰ تا ۲۸۰ کامیون نیز وارد جمهوری اسلامی ایران می‌شوند.

هاشمی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های مرزی در آرامش و امنیت کامل انجام می‌شود، گفت: در این مرز هم صادرات و هم واردات در جریان است و روند تردد کامیون‌ها به صورت شبانه‌روزی ادامه دارد.

وی در ادامه به پروژه جاده ماهیرود به فراه اشاره کرد و افزود: این پروژه یکی از طرح‌هایی بود که بیش از ۱۷ سال معطل مانده بود، اما در دولت چهاردهم و با پیگیری‌های انجام شده به نتیجه رسید.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: مسیر ۱۱۷ کیلومتری ماهیرود به فراه در حال تکمیل است و تاکنون بیش از ۶۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و بخش باقی‌مانده نیز ان‌شاءالله پیش از فصل زمستان به اتمام خواهد رسید.

هاشمی با اشاره به استمرار جلسات مدیریت مرز تصریح کرد: تقریباً هر دو هفته یک‌بار جلسه شورای ساماندهی مرز برگزار می‌شود و موضوعات مرتبط با صادرات و مسائل اقتصادی در کارگروه ویژه مرز مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه امنیت مرز در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: ارتش، مرزبانی و قرارگاه شهید ناصری در منطقه حضور دارند و فعالیت‌های مرزی در کمال آرامش و امنیت در حال انجام است.

استاندار خراسان جنوبی در پایان از فعالان اقتصادی و مجموعه‌های دخیل در فعالیت‌های مرزی قدردانی کرد و افزود: از بخش خصوصی، منطقه ویژه اقتصادی، پایانه‌های حمل‌ونقل، بازارچه، نیروهای ارتش، تجار و همه افرادی که در رونق و استمرار فعالیت مرز ماهیرود نقش دارند، صمیمانه تشکر می‌کنم.