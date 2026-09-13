شناسایی کارگاه تولید مشروبات الکلی در مروست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حمید حامدی اظهار کرد: مأموران انتظامی مروست با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل تولید و دپوی مشروبات الکلی را شناسایی کردند و با دریافت دستور قضایی، این مکان مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۱۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز کشف و ضبط شد و محل شناسایی‌شده نیز توقیف شد.

رئیس حوزه قضایی مروست با تأکید بر برخورد با جرایم و آسیب‌های اجتماعی گفت: دستگاه قضایی و انتظامی با فعالیت‌هایی که سلامت و امنیت شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی خواهند داشت.

حامدی ضمن قدردانی از نیروهای انتظامی شهرستان مروست خاطرنشان کرد: برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی با جدیت دنبال می‌شود و امنیت و آرامش مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است.