  1. استانها
  2. یزد
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

شناسایی کارگاه تولید مشروبات الکلی در مروست

شناسایی کارگاه تولید مشروبات الکلی در مروست

یزد - رئیس حوزه قضایی مروست از شناسایی یک محل تولید و نگهداری مشروبات الکلی دست‌ساز و کشف ۱۰۰ لیتر مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حمید حامدی اظهار کرد: مأموران انتظامی مروست با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل تولید و دپوی مشروبات الکلی را شناسایی کردند و با دریافت دستور قضایی، این مکان مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۱۰۰ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز کشف و ضبط شد و محل شناسایی‌شده نیز توقیف شد.

رئیس حوزه قضایی مروست با تأکید بر برخورد با جرایم و آسیب‌های اجتماعی گفت: دستگاه قضایی و انتظامی با فعالیت‌هایی که سلامت و امنیت شهروندان را تهدید کند، برخورد قانونی خواهند داشت.

حامدی ضمن قدردانی از نیروهای انتظامی شهرستان مروست خاطرنشان کرد: برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی با جدیت دنبال می‌شود و امنیت و آرامش مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است.

کد مطلب 6945676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهرا IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      4 0
      پاسخ
      خسته نباشید به نیروهای انتظامی
    • احمد IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت و خسته نباشید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها