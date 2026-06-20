به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر زمانزاده با اشاره به کشف ۳۰۰ لیتر مشروبات الکلی دستساز و ۵۰۰ لیتر مایع تخمیرشده مورد استفاده در تهیه مشروبات الکلی در این شهرستان گفت: این عملیات در پی رصد اطلاعاتی و با تلاش مأموران نیروی انتظامی به انجام رسید.
وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با جرایم مرتبط با تهیه، توزیع و نگهداری مشروبات الکلی اظهار داشت: مبارزه با اینگونه جرایم به عنوان یکی از مصادیق بارز جرایم ضد اخلاق و مخل امنیت اجتماعی، همواره در اولویت دستگاه قضایی قرار داشته و با متخلفان با قاطعیت برخورد خواهد شد.
زمانزاده افزود: حجم بالای مشروبات و مواد اولیه کشفشده، بیانگر عزم راسخ دستگاه قضایی و ضابطان در مقابله با شبکههای تهیه و توزیع مشروبات الکلی است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق همچنین از دستگیری دو متهم در این پرونده خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده و با صدور قرار قانونی، روانه زندان شدند.
نظر شما