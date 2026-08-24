کشف ۲۵۰ لیتر مشروبات الکلی و تجهیزات تولید در شهرستان خاتم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رضا رضایی اظهار کرد: در راستای برخورد با فعالیت‌های مجرمانه و اقداماتی که موجب اخلال در آرامش عمومی می‌شود، موضوع شناسایی و برخورد با فعالیت متهم به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و قضایی، محل فعالیت متهم شناسایی و با صدور دستور قضایی، بازرسی از محل انجام شد که در جریان آن ۲۵۰ لیتر مشروبات الکلی و تجهیزات و ادوات مرتبط با تولید آن کشف و ضبط و متهم نیز دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم تصریح کرد: برخورد با تولید، نگهداری و توزیع مشروبات الکلی با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و با مرتکبان این‌گونه جرایم، در چارچوب قانون و پس از طی فرآیند قضایی، برخورد خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و دادستانی با رصد و پیگیری مستمر، با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آسایش شهروندان را تهدید کند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.