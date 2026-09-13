به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خلیج فارس در اطلاعیهای درباره نحوه برگزاری کلاسهای نیمسال اول سال تحصیلی جدید اعلام کرد که آسیبهای واردشده به مجموعه خوابگاهی دریا در جریان جنگ تحمیلی، موجب خروج این ظرفیت عمده از چرخه اسکان دانشجویان شده و دانشگاه را با شرایط ویژهای مواجه کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، مدیریت دانشگاه طی ماههای گذشته با همکاری مسئولان ارشد استان، پیگیریها و رایزنیهای لازم را برای تأمین فضای جایگزین و فراهمکردن ظرفیت مناسب اسکان دانشجویان انجام داده، اما فرآیند واگذاری و آمادهسازی فضای مورد نظر هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
در همین راستا، هیئترئیسه دانشگاه خلیج فارس تصمیم گرفته است آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی را در آغاز نیمسال جدید بهصورت غیرحضوری برگزار کند.
بر این اساس، کلاسهای تمامی رشتههای مقطع کارشناسی از ۲۸ شهریور تا ۲۲ مهرماه بهصورت مجازی و از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه برگزار خواهد شد.
دانشگاه خلیج فارس اعلام کرده است در صورت رفع مشکل اسکان، آموزش حضوری دانشجویان کارشناسی از شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز میشود. همچنین مقرر شده است یک هفته پیش از آغاز دوره حضوری، اطلاعرسانی لازم در این زمینه انجام شود.
کلاسهای تحصیلات تکمیلی زودتر حضوری میشود
وضعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی متفاوت است و کلاسهای این گروه تنها در هفته نخست نیمسال بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، کلاسهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ۲۸ شهریور تا ۳ مهرماه مجازی است و آموزش حضوری آنان از شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
سرای دانشجویی نیز برای این دسته از دانشجویان از ۲۸ شهریورماه آماده پذیرش خواهد بود و خدمات سلفسرویس دانشگاه از چهارم مهرماه فعالیت خود را آغاز میکند.
تصمیم دانشگاه خلیج فارس برای مجازی برگزار کردن بخش قابل توجهی از کلاسهای کارشناسی، در حالی اتخاذ شده است که مسئولان دانشگاه طی ماههای گذشته پیگیر تأمین فضای جایگزین برای خوابگاه آسیبدیده دریا بودهاند و ادامه آموزش حضوری دانشجویان کارشناسی به حل مسئله اسکان آنان وابسته شده است.
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