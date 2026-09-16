به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، دانشگاه‌های مختلف کشور نحوه برگزاری کلاس‌های خود را اعلام کردند.

بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در حالی که برخی دانشگاه‌ها فعالیت آموزشی خود را به صورت حضوری آغاز می‌کنند، تعدادی از دانشگاه‌ها نیز به دلیل شرایط اجرایی، آماده‌سازی خوابگاه‌ها، مسائل مربوط به اسکان دانشجویان یا تصمیم کارگروه‌های استانی، آموزش در هفته‌های نخست نیمسال را به صورت مجازی برگزار خواهند کرد.

در این میان، برخی دانشگاه‌ها نیز برنامه‌ای ترکیبی در نظر گرفته‌اند؛ به این معنا که بخشی از کلاس‌ها به صورت مجازی و بخشی به صورت حضوری برگزار می‌شود یا آموزش مجازی در هفته‌های نخست ادامه خواهد داشت و پس از آن آموزش حضوری آغاز می‌شود.

دانشگاه‌های تهرانی که آموزش را حضوری آغاز می‌کنند

دانشگاه تهران: کلاس‌ها از ۴ مهر ۱۴۰۵ آغاز و در ۲۳ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه خوارزمی: طبق تقویم آموزشی اصلاح‌شده دانشگاه خوارزمی، کلاس‌های نیمسال اول این دانشگاه به صورت حضوری و از چهارم مهرماه آغاز می‌شود. پیش از این دانشگاه اعلام کرده بود کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

دانشگاه تربیت مدرس: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه علامه طباطبائی: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه علم و صنعت: کلاس‌ها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۰ دی به پایان می‌رسند.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر: کلاس‌ها از ۴ مهر آغاز می‌شوند.

دانشگاه صنعتی شریف: کلاس‌ها از ۴ مهر ۱۴۰۵ آغاز و در ۱۵ دی ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند.

دانشگاه الزهرا(س) : طبق مصوبه هیئت‌رئیسه، آغاز کلاس‌های تمامی مقاطع از ۴ مهرماه خواهد بود. دانشگاه الزهرا(س) پیش از این شروع کلاس‌ها را ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ عنوان کرده بود.

دانشگاه شهید بهشتی: شروع کلاس‌ها از اول مهر به ۴ مهر تغییر کرده و کلاس‌ها از این تاریخ مطابق برنامه آموزشی به صورت حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه ملی مهارت: براساس اعلام سازمان مرکزی دانشگاه ملی مهارت، زمان آغاز کلاس‌های دانشکده‌های این دانشگاه از ۲۸ شهریور به اول مهرماه تغییر کرده است. کلاس‌ها از اول مهرماه به صورت حضوری برگزار می شود.

دانشگاه‌هایی که آموزش را به صورت مجازی آغاز می‌کنند

دانشگاه بیرجند: کلاس‌های هفته نخست در تمامی مقاطع مجازی است و نحوه برگزاری کلاس‌ها در هفته‌های بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.

دانشگاه صنعتی بیرجند: کلاس‌های دانشگاه از ۲۸ شهریور آغاز خواهد شد، منتهی هفته نخست در تمامی مقاطع مجازی خواهد بود و وضعیت هفته‌های بعد بر اساس ابلاغ وزارت علوم و تصمیم کارگروه مدیریت آموزش عالی استان مشخص می‌شود.

دانشگاه فسا: کلاس‌های نیمسال اول از ۲۸ شهریور تا ۲۴ مهرماه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد و تاریخ بازگشایی حضوری متعاقباً اعلام می‌شود.

دانشگاه صنعتی شیراز: کلاس‌ها از ۲۸ شهریورماه مجازی برگزار می‌شود و زمان آغاز آموزش حضوری متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه جهرم: تمامی کلاس‌ها از ابتدای نیمسال تا نیمه مهرماه مجازی است و زمان آغاز آموزش حضوری بعداً اعلام می‌شود.

دانشگاه فرهنگیان هرمزگان: آغاز نیمسال اول به‌صورت مجازی اعلام شده است؛ جزئیات زمان بازگشت به آموزش حضوری در اطلاعیه ارسالی مشخص نشده است.

دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان: با توجه به مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه، کلاس‌های هفته اول ترم جاری، به منظور آماده‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار: آموزش نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از ۲۸ شهریورماه به صورت مجازی و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی آغاز می‌شود. زمان آغاز آموزش حضوری قرار است حداقل یک هفته پیش از شروع کلاس‌های حضوری از طریق وب‌سایت و کانال‌های رسمی دانشگاه اطلاع‌رسانی شود.

دانشگاه دولتی بم: طبق اطلاعیه منتشرشده از دانشگاه دولتی بم، با تصمیم کارگروه مدیریت دانشگاه‌های استان کرمان، تمامی کلاس‌های درسی تا ۱۵ مهرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. درباره ادامه وضعیت آموزش در این دانشگاه، قرار است متعاقباً اطلاع‌رسانی شود.

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: طبق تصمیم هیئت‌رئیسه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کلاس‌های تمامی مقاطع تحصیلی از ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهرماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. وضعیت آموزش از هفته سوم، یعنی ۱۱ مهرماه، و همچنین زمان بازگشایی خوابگاه‌ها در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

دانشگاه‌هایی با آموزش ترکیبی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی: کلاس‌های هفته نخست، مطابق تقویم آموزشی و از تاریخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵، به‌صورت غیرحضوری و برخط برگزار می‌شود.

دانشگاه شهید چمران اهواز: کلاس‌های کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی ورودی ۱۴۰۴ و قبل از آن از ۲۹ شهریور تا ۲۲ مهر به‌صورت مجازی و از ۲۵ مهر حضوری خواهد بود؛ کلاس‌های کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۱۴۰۴ و قبل نیز از ۲۹ شهریور حضوری برگزار می‌شوند. همچنین کلاس‌های دکتری ورودی ۱۴۰۵ از ۵ مهر حضوری است و زمان کلاس‌های ورودی‌های جدید کارشناسی و ارشد متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه خلیج فارس: کلاس‌های کارشناسی از ۲۸ شهریور تا ۲۲ مهرماه مجازی است و آموزش حضوری این مقطع، در صورت رفع مشکل اسکان، از ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد. کلاس‌های تحصیلات تکمیلی نیز هفته نخست مجازی و از ۴ مهرماه حضوری خواهد بود.

دانشگاه کردستان: کلاس‌های هفته نخست، از ۲۸ شهریور تا ۲ مهرماه، مجازی برگزار می‌شود و از هفته دوم آموزش حضوری خواهد بود.

دانشگاه کاشان: تمامی کلاس‌ها در هفته نخست، از ۲۸ شهریور تا اول مهرماه، مجازی است و از هفته دوم به شکل حضوری برگزار می‌شود.

دانشگاه مازندران: کلاس‌های دو هفته نخست نیمسال مجازی خواهد بود و از ۱۱ مهرماه آموزش حضوری آغاز می‌شود.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل: کلاس‌های دو هفته نخست مجازی است و از ۱۱ مهرماه تمامی کلاس‌ها حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه حضرت معصومه(س) : کلاس‌های کارشناسی از ۲۸ شهریورماه به مدت سه هفته مجازی خواهد بود و پس از آن حضوری می‌شود. کلاس‌های کارشناسی ارشد از ۴ مهرماه حضوری برگزار خواهد شد.

دانشگاه زنجان: بر اساس مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه زنجان، تمامی کلاس‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی از ۲۸ شهریور تا اول مهرماه به صورت مجازی و از طریق سامانه LMS برگزار خواهد شد. آموزش حضوری از هفته دوم، یعنی چهارم مهرماه، آغاز می‌شود.

دانشگاه صنعتی ارومیه: فعالیت‌های آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه در هفته نخست، از ۲۸ شهریورماه، به صورت مجازی برگزار خواهد شد و آموزش حضوری از چهارم مهرماه آغاز می‌شود.

دانشگاه شاهد: براساس اطلاعیه دانشگاه شاهد، نیمسال اول از شنبه ۲۸ شهریورماه آغاز می‌شود و تمامی کلاس‌ها در هفته نخست به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. دانشگاه اعلام کرده است که جزئیات مربوط به نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی و همچنین وضعیت برگزاری کلاس‌ها در هفته دوم متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان: کلاس‌های مقطع کارشناسی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان از ۲۸ شهریور تا ۱۷ مهرماه به صورت مجازی و از طریق سامانه ویانا برگزار خواهد شد و آموزش حضوری این مقطع از ۱۸ مهرماه آغاز می‌شود. بر اساس اطلاعیه منتشرشده، کلاس‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار می‌شود و زمان بازگشایی خوابگاه دانشجویان کارشناسی نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

دانشگاه‌هایی که زمان آغاز کلاس‌های آنها تغییر کرده است

دانشگاه دامغان: شروع کلاس‌ها از ۲۸ شهریور به ۴ مهرماه تغییر کرده و کلاس‌ها از این تاریخ مطابق برنامه آموزشی برگزار می‌شود.

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین: آغاز کلاس‌ها از ۲۸ شهریور به ۴ مهرماه تغییر یافته، اما درباره حضوری یا مجازی بودن کلاس‌ها هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.

همچنین زمان آغاز کلاس‌های دانشگاه‌های الزهرا(س)، شهید بهشتی، امیرکبیر، خوارزمی و ملی مهارت نیز تغییر کرده است که وضعیت برگزاری آنها در بخش دانشگاه‌های حضوری ذکر شد.

تأکید وزارت علوم بر حضوری بودن آموزش

در حالی برخی دانشگاه‌ها از مجازی شدن بخشی از کلاس‌های خود خبر داده‌اند، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید اعلام کرده بود که دانشگاه‌ها در مهرماه فعالیت آموزشی خود را آغاز می‌کنند و اصل بر آموزش حضوری است.

وزیر علوم تأکید کرده بود، اگر دانشگاهی در خط مقدم جنگ قرار داشته باشد و مستقیماً تحت تأثیر شرایط جنگی باشد، وضعیت آن به‌صورت ویژه بررسی خواهد شد.

سیمایی‌صراف درباره هرمزگان نیز گفت: کارگروه مدیریت استانی دانشگاه‌ها پیش از آغاز جنگ تشکیل شده و هدف از تشکیل آن، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و اتخاذ تصمیم متناسب با شرایط هر استان بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: با وجود اینکه اصل و قاعده بر حضوری بودن دانشگاه‌هاست، با توجه به شرایط متغیر موجود، نحوه آغاز سال تحصیلی در هرمزگان باید در کارگروه مدیریت استانی و با در نظر گرفتن شرایط استان و مشورت شورای تأمین مشخص شود.

توضیحات معاون آموزشی وزیر علوم

ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای برگزاری حضوری کلاس‌های دانشگاه‌ها در نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶ عنوان کرده بود: دانشگاه‌ها می‌توانند تا ۲۵ درصد آموزش خود را به صورت مجازی برگزار کنند و آموزش ترکیبی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی وضعیت اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که الگوی واحدی برای آغاز نیمسال اول ۱۴۰۵–۱۴۰۶ وجود ندارد. شماری از دانشگاه‌ها از همان ابتدای نیمسال آموزش حضوری را در دستور کار قرار داده‌اند، گروهی از دانشگاه‌ها هفته‌های نخست را به صورت مجازی برگزار می‌کنند و سپس به آموزش حضوری بازمی‌گردند و برخی دانشگاه‌ها نیز فعلاً زمان آغاز آموزش حضوری را مشخص نکرده‌اند.

در عین حال، موضع وزارت علوم بر این است که اصل بر آموزش حضوری دانشگاه‌ها در مهرماه است و شرایط ویژه دانشگاه‌ها باید به صورت موردی بررسی شود.