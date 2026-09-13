خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ در حالی که هر سال در این موقع از سال، بسیاری از مراحل ثبتنام خودروی رفت و آمد دانشآموزان به مدارس انجام شده بود، امسال جلسه تعیین نرخ و قرارداد سرویس مدارس ۲۱ شهریور در فرمانداری بجنورد برگزار شد و ثبتنامها قرار است از امروز آغاز شود.
نرخ قراردادها نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته و والدین باید ماهانه یک میلیون تومان برای رفت و برگشت دانشآموزان بپردازند. در همین حال، مسئولان نسبت به استفاده از رانندگان غیرمجاز هشدار دادهاند و وضعیت هزینهها در صورت مجازی شدن مدارس نیز همچنان مبهم باقی مانده است.
با والدین دانشآموزان که گفتوگو میکنیم، دغدغههای متعددی درباره ثبتنام خودروی رفت و آمد فرزندانشان به مدرسه دارند.
یکی از والدین میگوید: دختر ۸ سالهای دارم که دقیقاً دو سه ماه است برای سرویس او به اینجا مراجعه میکنم و هیچ نتیجهای نمیگیرم. یک روز میگویند مسئولان به سفر رفتهاند و امروز که آمدهاند، میگویند هیچ قیمت مشخصی وجود ندارد و تصمیمی گرفته نشده است. همه خانوادهها دغدغه دارند که بالاخره سرویس فرزندانشان مشخص شود و زمانبندی این کار انجام شود. الان که مراجعه کردیم، میفرمایند دو سه روز دیگر مجدد مراجعه کنید و خبر بگیرید.
هر سال در این موقع از سال، بسیاری از مراحل ثبتنام خودروی رفت و آمد دانشآموزان به مدارس انجام شده بود، اما امسال ۲۱ شهریور جلسه تعیین نرخ و قرارداد در فرمانداری بجنورد برگزار شد.
ثبتنام از امروز آغاز میشود
محمد موفق، گفت: ثبتنام دانشآموزان برای استفاده از خدمات سرویس مدارس، از فردا احتمالاً آغاز میشود.
فرماندار بجنورد بیان کرد: قرارداد نیز همانطور که مستحضر هستید، بین شرکتهای صاحب صلاحیت که شهرداری انتخاب میکند با اولیای دانشآموزان منعقد خواهد شد.
افزایش ۴۵ درصدی نرخ قراردادها
سیدمحسن موسوی، نایب رئیس شورای شهر بجنورد در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ قراردادها تا چه میزان تصویب شد، گفت: رقم افزایش نسبت به سال گذشته معادل ۴۵ درصد است که این میزان افزایش قابل توجهی نیست و تقریباً در حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشتهایم.
وی افزود: سال گذشته نرخ پایه حدود ۷۷۰ هزار تومان بود که با افزایش امسال، والدین هر ماه باید یک میلیون تومان هزینه رفت و برگشت دانشآموزان به مدرسه را بپردازند.
۲۶ هزار تومان به ازای هر کیلومتر مازاد
حمیدرضا شافعی، رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری بجنورد گفت: ۴۵ درصد نسبت به نرخ پایه سال گذشته افزایش نرخ داشتهایم. تا مسافت سه کیلومتر، و بعد از مسافت سه کیلومتر نیز مبلغ ۲۶ هزار تومان به ازای هر کیلومتر رفت و برگشت به مبلغ کرایه اضافه خواهد شد.
وی با هشدار به والدین، خاطرنشان کرد: از رانندگانی که غیرمجاز هستند و مجوز سازمان را اخذ نکردهاند و تأیید صلاحیت نشدهاند استفاده نکنند، چون در غیر این صورت همه مسئولیت آن به عهده اولیای محترم خواهد بود و شهرداری نمیتواند در این خصوص پاسخگو باشد.
اگر مدارس مجازی شود، هزینهها چه میشود؟
حمیدرضا شافعی، رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری بجنورد در پاسخ به این سوال که اگر کلاسها مانند سال گذشته غیرحضوری شد، دریافت هزینهها از والدین به چه شکلی خواهد بود، گفت: باید صبر کنیم و ببینیم قرارداد چه چیزی اعلام میکند؛ بندهای قرارداد مشخص میکند که چه اتفاقی میافتد.
وی ادامه داد: الان نمیتوانم اظهارنظر کنم. سال گذشته نوشته شده بود که در ایام مجازی، آنچه مسئولان تصویب کنند ملاک است. در اسفند ماه که تقریباً ۹ روز دانشآموزان به مدرسه رفتند، ۶۰ درصد کرایه تعیین شد. در فروردین و اردیبهشت ماه که مدارس تعطیل بود، ۵۰ درصد کرایه در نظر گرفته شد.
تصمیمگیری بر اساس بخشنامههای بالادستی
مهدی خطیبزاده، رئیس آموزش و پرورش بجنورد گفت: مقرر شد که اگر احیاناً چالشی در این خصوص داشته باشیم، خود مرجع ذیصلاح که شهرداری است و همچنین بخشنامه و دستورالعملهایی که از سوی اداره کل آموزش و پرورش یا وزارت کشور ابلاغ میشود، اقدام کند و در این خصوص تصمیمگیریها با توجه به شرایط انجام خواهد شد.
فقط ۱۰ روز فرصت باقی است
فقط ۱۰ روز تا آغاز مدارس باقی مانده و از اولیا خواسته شده که در این فاصله ۱۰ روزه به شرکتهای نهگانه اعلامشده برای ثبتنام خودروی دانشآموزانشان مراجعه کنند.
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