لهونی: ۹۰۰ میلیارد تومان برای آغاز عملیات کنارگذر سنندج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی پیش از ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی راه‌های کردستان اظهار کرد: وضعیت راه‌های استان همچنان با میانگین کشوری فاصله دارد و با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، برای رسیدن به شرایط مطلوب و استاندارد باید روند توسعه و بهسازی راه‌ها ادامه پیدا کند.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استان، تکمیل پروژه‌های کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور و فعال کردن طرح‌های مهم راهسازی است که می‌تواند در بهبود وضعیت تردد و ایمنی محورهای مواصلاتی کردستان نقش داشته باشد.

استاندار کردستان با اشاره به پروژه کنارگذر سنندج گفت: این طرح یکی از قطعات مهم کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور محسوب می‌شود و برای آغاز عملیات اجرایی آن پیگیری‌های لازم انجام شده است.

زره‌تن‌لهونی افزود: کنارگذر سنندج حدود ۲۶ کیلومتر طول دارد و برای شروع عملیات اجرایی آن حدود ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه این پروژه طی سال‌های گذشته مورد پیگیری قرار گرفته است، عنوان کرد: اعتبار کنارگذر سنندج در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود که امسال این رقم به پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

استاندار کردستان ادامه داد: برای فعال‌سازی پروژه کنارگذر سنندج مسیرهای مختلفی را پیگیری کرده‌ایم و تلاش داریم این طرح به عنوان آخرین قطعه کریدور شمال‌غرب کشور وارد مرحله اجرا شود.

وی با اشاره به آثار اجرای این پروژه بر وضعیت ترافیکی و ایمنی سنندج خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از کنارگذر می‌تواند بخشی از مشکلات ترافیکی و مخاطرات موجود در محورهای پیرامونی شهر سنندج را کاهش دهد.

کنارگذر سنندج؛ پروژه‌ای زمان‌بر اما ضروری

زره‌تن‌لهونی با اشاره به شرایط خاص اجرای پروژه کنارگذر سنندج اظهار کرد: یکی از برنامه‌های استان، تعریف و آغاز پروژه‌هایی است که بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند، اما کنارگذر سنندج به دلیل توپوگرافی و شرایط خاص منطقه، پروژه‌ای زمان‌بر است.

وی تأکید کرد: با وجود این شرایط، تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی کنارگذر سنندج در دولت چهاردهم آغاز شود و این پروژه وارد مرحله عملیاتی شود.

استاندار کردستان همچنین به وضعیت تردد تانکرهای حمل سوخت در محورهای استان اشاره کرد و گفت: موضوع تردد این تانکرها به صورت ویژه در حال بررسی است و باید با اتخاذ تدابیر لازم، مخاطرات ناشی از این ترددها کاهش پیدا کند.

وی افزود: کریدور شرق به غرب یکی از مسیرهای پرخطر استان است و طی حدود دو سال گذشته، ارتقای وضعیت راه‌های کردستان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

زره‌تن‌لهونی با اشاره به فعالیت کارگاه‌های راهسازی در مسیر کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور گفت: در بخش‌های مختلف این کریدور کارگاه‌های متعددی فعال هستند و پروژه‌های دیگری نیز در استان در حال اجراست.

پیگیری دوبانده‌سازی راه‌های کردستان

استاندار کردستان در ادامه از پیگیری طرح‌های دوبانده‌سازی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در کنار پروژه‌های کریدور و کنارگذر سنندج، موضوع دوبانده‌سازی راه‌های استان نیز با سازمان راهداری دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که با تداوم اجرای پروژه‌های راهسازی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، وضعیت راه‌های کردستان به تدریج به استانداردهای مطلوب نزدیک شود و زمینه برای کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد در محورهای استان فراهم شود.