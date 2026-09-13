درآمد ۱.۲ میلیارد دلاری میدان سلمان طی ۲ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، میدان مشترک سلمان در منطقه لاوان واقع شده و با توجه به قدمت بالای آن، در نیمه دوم عمر مخزنی خود قرار گرفته و سال‌هاست تولید نفت از این میدان به‌صورت طبیعی انجام نمی‌شود و برای حفظ و استمرار تولید، گازرانی به چاه‌ها (Gas lift) ضروری است.

بر اساس طراحی، تامین گاز پرفشار مورد نیاز برای تزریق، می‌بایست توسط توربوکمپرسورهای مستقر بر روی سکو (Solar mars ۹۰) انجام شود، اما به دلیل نوع و مدل خارجی و عمر بالای این تجهیزات و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، تامین قطعات و تعمیر آنها، گازرانی با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. به همین دلیل به‌ناچار و به منظور جلوگیری از کاهش تولید نفت از میدان نفتی مشترک سلمان، طی سالیان گذشته گاز پرفشار میدان گازی سلمان جهت گازرانی و امکان تولید نفت این میدان مشترک مورد استفاده قرار گرفته است.

بر این اساس، از سال ۱۳۸۵ تا پایان مرداد سال ۱۴۰۵ و با تزریق گاز میدان گازی سلمان در میدان نفتی آن، بیش از ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از تولید نفت این میدان عاید کشور شده است که در مقایسه با گاز این میدان، ارزش افزوده بسیار بالاتری دارد. همچنین در مدت دو سال سپری شده از دولت چهاردهم، معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار درآمد از این میدان برای کشور حاصل شده است.

از سوی دیگر با توجه به اهمیت حفظ تولید نفت از یک میدان مشترک، استفاده از گاز پرفشار موجود برای تزریق به چاه‌های این میدان، راهکاری منطقی، اقتصادی و صیانتی برای استمرار تولید بوده است. در میدان سلمان موضوع تزریق آب (Water injection) به مخزن نیز علاوه بر گازرانی بسیار مهم است که خوشبختانه با نصب و راه‌اندازی توربوژنراتور، پس از مدت‌ها امکان تزریق آب توسط پمپ‌های اصلی تزریق علاوه بر بوسترپمپ‌های فعلی نیز فراهم خواهد شد.

با این حال، با تلاش واحدهای ستادی و حمایت شرکت ملی نفت ایران، اقدامات مهمی برای جمع‌آوری گازهای همراه سلمان آغاز شده و پیش‌نویس قرارداد با یکی از شرکت‌های پتروشیمی داخلی آماده شده است که به‌زودی به امضا خواهد رسید. بر اساس این قرارداد، ضمن نوسازی تجهیزات مورد نیاز فرآیند بخش گازرانی سکوی نفتی سلمان، گازهای همراه میدان به‌صورت تدریجی جمع‌آوری خواهد شد. علاوه بر مراتب فوق با اصلاح اعتبار، در حال حاضر به صورت همزمان نیز تامین و خرید توربین‌های مورد نیاز نیز در حال پیگیری و مراحل پایانی است.

تکمیل حفاری ۵۵ حلقه چاه نفت و گاز در نیمه نخست ۱۴۰۵

همچنین خط لوله ۳۰ اینچ سلمان گازی به جزیره سیری به طول حدود ۱۵۰ کیلومتر آماده بهره‌برداری است و مشکلی در این مسیر وجود ندارد. علاوه بر آن، طرح احداث یک خط لوله جدید نیز تعریف شده که به دلیل مشخصات و ویژگی‌های خاص لوله‌های مورد نیاز این پروژه و عدم امکان تولید این لوله‌ها در داخل کشور، کل نیاز آن به میزان ۵۲ هزار تن از چین سفارش‌گذاری شده که تاکنون حدود ۲۰ هزار تن معادل ۳۰ درصد نیاز پروژه تولید شده است. محموله اول به وزن ۳۸۰۰ تن و محوله دوم به وزن ۴۲۳۹ تن و در مجموع ۸۰۳۹ تن وارد کشور شده و در اختیار پیمانکار در یارد ماهشهر قرار دارد. همچنین ۱۰ هزار و ۶۵۵ تن لوله در حال ترخیص از گمرک بندر امام (ره) بوده و ۱۵۲۵ تن آماده بارگیری از بندر چین به ایران است.

خط لوله ۳۲ اینچ انتقال گاز از جزیره سیری به عسلویه به طول تقریبی ۳۱۵ کیلومتر نیز، با هدف انتقال روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان سلمان به پالایشگاه چهارم عسلویه احداث شد. پس از مشکلات متعدد در عملیات آب‌زدایی، تمیزکاری و خشک‌کردن خط، عملیات پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی در سال ۱۳۹۵ با موفقیت انجام و بهره‌برداری از خط آغاز شد. با این حال، این خط لوله در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ در نزدیکی جزیره سیری دچار گسیختگی (Rupture) کامل شد و پس از طی مراحل تهیه شرح کار، تامین اعتبار و مناقصه، عملیات تعمیرات و راه‌اندازی مجدد آن از ۱۰ شهریور ۱۴۰۳ به پیمانکار ابلاغ شد.

در جریان اجرای پروژه، پیمانکار از اسفند ۱۴۰۴ برای انجام عملیات ROV Survey و شناسایی وضعیت پیگ‌ها در محل آسیب‌دیدگی آماده شد، اما با آغاز جنگ تحمیلی رمضان در ۹ اسفند سال ۱۴۰۴، فعالیت‌های دریایی و خشکی این پروژه متوقف شد. در اردیبهشت سال جاری شناور غواصی «دیانا» اعزام و پیگ‌ها و اسپول‌های موقت از بستر دریا بازیابی شد ولی با توجه به عمق زیاد و پیچیدگی محل آسیب، نصب اسپول تعمیراتی نیازمند استفاده از غواصی اشباع و تیم خارجی است که به دلیل ریسک‌های ناشی از شرایط امنیتی، احتمال وقوع شرایط اضطراری، قطعی ارتباطات و GPS، تاکنون امکان استقرار این تیم فراهم نشده است.

با توجه به برنامه فعلی، در صورت نبود نشتی مجدد و فراهم شدن شرایط اجرای عملیات غواصی اشباع، پیش‌بینی می‌شود این خط لوله طی حدود ۶ ماه آینده آماده راه‌اندازی و تزریق گاز شود.

بنابراین، فعالیت‌ها در میدان سلمان نه تنها متوقف نشده است بلکه شرکت نفت فلات قاره ایران به‌طور هم‌زمان موضوع حفظ تولید نفت، جمع‌آوری گازهای همراه و تکمیل زیرساخت‌های انتقال گاز این میدان را دنبال می‌کند.