۴ سارق موتورسیکلت در ورامین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی، ظهر یکشنبه از دستگیری چهار سارق موتورسیکلت در ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی ورامین اظهار کرد: در پی وقوع سرقت یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به یکی از ارگان‌ها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ شهید بهشتی پس از بررسی و پایش دقیق میدانی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند و پس از دریافت حکم قضائی وارد عمل شدند.

علی‌بخشی ادامه داد: مأموران در این عملیات چهار سارق را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنان، یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی ورامین تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری به ارتکاب پنج فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و روانه شدند.