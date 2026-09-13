  1. استانها
  2. تهران
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

۴ سارق موتورسیکلت در ورامین دستگیر شدند

۴ سارق موتورسیکلت در ورامین دستگیر شدند

ورامین- فرمانده انتظامی ورامین از دستگیری چهار سارق موتورسیکلت و کشف یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی، ظهر یکشنبه از دستگیری چهار سارق موتورسیکلت در ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی ورامین اظهار کرد: در پی وقوع سرقت یک دستگاه موتورسیکلت متعلق به یکی از ارگان‌ها، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ شهید بهشتی پس از بررسی و پایش دقیق میدانی، موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان شدند و پس از دریافت حکم قضائی وارد عمل شدند.

علی‌بخشی ادامه داد: مأموران در این عملیات چهار سارق را دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه آنان، یک دستگاه موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی ورامین تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری به ارتکاب پنج فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و روانه شدند.

کد مطلب 6945822

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها