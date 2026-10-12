به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور استان مرکزی در اراک اظهار کرد: اعزام دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، علاوه بر اهمیت فرهنگی و اخلاقی، مسئولیتی اداری است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین‌بخشی دنبال شود.

وی با اشاره به برنامه اعزام کاروان‌ها در سال جاری افزود: سهمیه اولیه استان مرکزی با در نظر گرفتن جمعیت استان و ظرفیت اعزام سال گذشته، حدود ۱۵ هزار نفر پیش‌بینی شده است و سهمیه شهرستان‌ها نیز بر همین مبنا تعیین می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: سال گذشته هشت هزار دانش‌آموز، سه هزار دانشجو، یک‌هزار نفر از اقشار مختلف و سه هزار نفر از آحاد مردم در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مدیریت استان، کم‌توجهی به آگاه‌سازی نسل جوان در سال‌های گذشته است و باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی، زمینه آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان با حماسه، ایثار و فداکاری رزمندگان فراهم شود.

قمری افزود: اردوهای راهیان نور فرصتی برای آشنایی نسل جدید با رشادت‌های جوانانی است که برای دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران جانفشانی کردند و تجربه‌های اخیر نیز نشان داده است که نسل جوان همچنان در صحنه دفاع از کشور نقش‌آفرین است.

ضرورت استفاده از ظرفیت صنایع برای پشتیبانی از اردوگاه‌ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور در پایان شهریورماه امسال درباره حمایت از اردوهای راهیان نور گفت: این ابلاغیه به معنای اختصاص اعتبار مشخص به همه دستگاه‌ها نیست، اما هر مجموعه باید متناسب با امکانات و ظرفیت‌های خود در تأمین هزینه‌ها و پشتیبانی از این اردوها مشارکت کند.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌هایی مانند اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از ظرفیت‌هایی برخوردارند که می‌توان از آن‌ها برای رفع نیازهای اردوگاه‌های راهیان نور استفاده کرد.

قمری تصریح کرد: بخشی از نیازهای اردوگاه‌ها به تجهیزات سرمایشی، مصالح ساختمانی و اقلام تعمیر و بهسازی زیرساخت‌ها مربوط می‌شود و شناسایی امکانات موجود و استفاده هدفمند از توان واحدهای صنعتی و تولیدی استان می‌تواند به تأمین بخشی از این نیازها کمک کند.

وی ادامه داد: پشتیبانی از راهیان نور در دو بخش اعزام کاروان‌ها و توسعه زیرساخت‌ها دنبال می‌شود و باید با برگزاری نشست تخصصی، نیازها و سهم دستگاه‌ها در تأمین امکانات مشخص شود.

فرمانداران مسئول پیگیری برنامه‌های شهرستانی هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: فرمانداران شهرستان‌های استان باید با تشکیل جلسات ستاد راهیان نور و هماهنگی با سپاه نواحی، برنامه اعزام کاروان‌ها و نیازهای پشتیبانی و زیرساختی را به‌صورت هم‌زمان پیگیری کنند.

وی افزود: برای اجرای منسجم این برنامه، کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، پشتیبانی، امنیت، اطلاع‌رسانی، بهداشت و درمان، فرهنگی، عمرانی و راویان پیش‌بینی شده است و دستگاه‌های مرتبط باید وظایف خود را در چارچوب این ساختار انجام دهند.

قمری تصریح کرد: کمیته ارزیابی و بازرسی باید مصوبات و تعهدات سال گذشته را بررسی کند تا ضمن شناسایی اقدامات اجرانشده، موانع موجود نیز مشخص و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: پیگیری مصوبات حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها، زمینه استفاده بهتر از امکانات موجود و رفع کاستی‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

قمری گفت: اردوهای راهیان نور باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های فرهنگی استان، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مدیریت فرمانداران در سطح شهرستان‌ها دنبال شود و مشکلات احتمالی در تأمین امکانات یا اجرای برنامه‌ها نیز برای پیگیری و رفع موانع به مسئولان استانی و سپاه منعکس شود.