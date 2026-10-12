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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

قمری: ۱۵ هزار نفر از استان مرکزی به اردوهای راهیان نور اعزام می‌شوند

قمری: ۱۵ هزار نفر از استان مرکزی به اردوهای راهیان نور اعزام می‌شوند

اراک – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از برنامه‌ریزی برای اعزام ۱۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم این استان به اردوهای راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور استان مرکزی در اراک اظهار کرد: اعزام دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، علاوه بر اهمیت فرهنگی و اخلاقی، مسئولیتی اداری است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین‌بخشی دنبال شود.

وی با اشاره به برنامه اعزام کاروان‌ها در سال جاری افزود: سهمیه اولیه استان مرکزی با در نظر گرفتن جمعیت استان و ظرفیت اعزام سال گذشته، حدود ۱۵ هزار نفر پیش‌بینی شده است و سهمیه شهرستان‌ها نیز بر همین مبنا تعیین می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: سال گذشته هشت هزار دانش‌آموز، سه هزار دانشجو، یک‌هزار نفر از اقشار مختلف و سه هزار نفر از آحاد مردم در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مدیریت استان، کم‌توجهی به آگاه‌سازی نسل جوان در سال‌های گذشته است و باید با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی، زمینه آشنایی بیشتر نوجوانان و جوانان با حماسه، ایثار و فداکاری رزمندگان فراهم شود.

قمری افزود: اردوهای راهیان نور فرصتی برای آشنایی نسل جدید با رشادت‌های جوانانی است که برای دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی ایران جانفشانی کردند و تجربه‌های اخیر نیز نشان داده است که نسل جوان همچنان در صحنه دفاع از کشور نقش‌آفرین است.

ضرورت استفاده از ظرفیت صنایع برای پشتیبانی از اردوگاه‌ها

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور در پایان شهریورماه امسال درباره حمایت از اردوهای راهیان نور گفت: این ابلاغیه به معنای اختصاص اعتبار مشخص به همه دستگاه‌ها نیست، اما هر مجموعه باید متناسب با امکانات و ظرفیت‌های خود در تأمین هزینه‌ها و پشتیبانی از این اردوها مشارکت کند.

وی افزود: شرکت‌های بزرگ صنعتی و تولیدی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌هایی مانند اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از ظرفیت‌هایی برخوردارند که می‌توان از آن‌ها برای رفع نیازهای اردوگاه‌های راهیان نور استفاده کرد.

قمری تصریح کرد: بخشی از نیازهای اردوگاه‌ها به تجهیزات سرمایشی، مصالح ساختمانی و اقلام تعمیر و بهسازی زیرساخت‌ها مربوط می‌شود و شناسایی امکانات موجود و استفاده هدفمند از توان واحدهای صنعتی و تولیدی استان می‌تواند به تأمین بخشی از این نیازها کمک کند.

وی ادامه داد: پشتیبانی از راهیان نور در دو بخش اعزام کاروان‌ها و توسعه زیرساخت‌ها دنبال می‌شود و باید با برگزاری نشست تخصصی، نیازها و سهم دستگاه‌ها در تأمین امکانات مشخص شود.

فرمانداران مسئول پیگیری برنامه‌های شهرستانی هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: فرمانداران شهرستان‌های استان باید با تشکیل جلسات ستاد راهیان نور و هماهنگی با سپاه نواحی، برنامه اعزام کاروان‌ها و نیازهای پشتیبانی و زیرساختی را به‌صورت هم‌زمان پیگیری کنند.

وی افزود: برای اجرای منسجم این برنامه، کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، پشتیبانی، امنیت، اطلاع‌رسانی، بهداشت و درمان، فرهنگی، عمرانی و راویان پیش‌بینی شده است و دستگاه‌های مرتبط باید وظایف خود را در چارچوب این ساختار انجام دهند.

قمری تصریح کرد: کمیته ارزیابی و بازرسی باید مصوبات و تعهدات سال گذشته را بررسی کند تا ضمن شناسایی اقدامات اجرانشده، موانع موجود نیز مشخص و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: پیگیری مصوبات حوزه دانش‌آموزی و دانشجویی و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها، زمینه استفاده بهتر از امکانات موجود و رفع کاستی‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

قمری گفت: اردوهای راهیان نور باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های فرهنگی استان، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مدیریت فرمانداران در سطح شهرستان‌ها دنبال شود و مشکلات احتمالی در تأمین امکانات یا اجرای برنامه‌ها نیز برای پیگیری و رفع موانع به مسئولان استانی و سپاه منعکس شود.

کد مطلب 6975112

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