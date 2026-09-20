سرهنگ محمد نیکفطرت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوی سهروزه راهیان نور و پیشرفت اظهار کرد: این اردو با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با حماسههای دوران دفاع مقدس برگزار میشود.
وی افزود: اعزام شهروندان گیلانی از ۲۳ شهریورماه و در آستانه هفته دفاع مقدس آغاز شده و در سه مرحله انجام میشود که در هر مرحله ۶ ناحیه با حضور حدود هزار نفر از شهروندان مشارکت دارند.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان ادامه داد: سهم هر ناحیه برای اعزام به این اردو حدود ۳۰۰ نفر پیش بینی شده و شهروندان از اقشار مختلف در این برنامه حضور دارند.
بازدید از مناطق عملیاتی و روایتگری دفاع مقدس
نیک فطرت با اشاره به استقبال شهروندان از اردوی راهیان نور بیان کرد: شرکتکنندگان در طول این سفر معنوی از مناطق عملیاتی تنگه مرصاد، بازی دراز، پادگان ابوذر و سرپلذهاب بازدید میکنند.
وی افزود: منطقه سرپلذهاب یکی از محورهای مهم این اردو است و بازدید از منطقه داداش خان و مناطق مرتبط با حوادث و مقاومتهای اوایل مهرماه سال ۱۳۵۸ نیز در برنامه شرکتکنندگان قرار دارد.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به برنامههای فرهنگی این اردو تصریح کرد: روایتگری دفاع مقدس، بازخوانی رشادتها و بصیرت رزمندگان، تبیین حماسههایی مردم و تشریح بخشی از سلحشوری های نیروهای مدافع کشور با حضور راویان دفاع مقدس از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
وی همچنین گفت: در بخش «روایت پیشرفت» نیز شرکتکنندگان با ظرفیتها و دستاوردهای موجود آشنا میشوند.
راهیان نور فرصتی برای آشنایی نسل جوان با دفاع مقدس
نیک فطرت با اشاره به اهمیت برگزاری این اردو همزمان با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اردوی راهیان نور امسال به یاد شهدای اخیر، بهویژه شهدای جنگ رمضان و شهید قائد برگزار میشود و شرکتکنندگان با حضور در یادمانهای دفاع مقدس یاد و خاطره این شهدا را گرامی میدارند.
وی افزود: روایتگری سیره شهدا و بازخوانی رشادتهای رزمندگان از محورهای اصلی این اردو است و تلاش میشود نسل جوان با جلوههای ایثار، مقاومت و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا شود.
معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به همکاری سپاه نواحی، استانداری و فرمانداری در اجرای این برنامه گفت: پشتیبانی لازم برای روند اعزام، اسکان و اجرای برنامههای فرهنگی و روایتگری انجام میشود.
نیک فطرت تصریح کرد: حضور شهروندان در مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس، فرصتی برای گرامیداشت یاد شهدا و آشنایی بیشتر نسل جوان با حماسههای دوران دفاع مقدس است.
وی تأکید کرد: روایتگری در یادمانهای عملیاتی، بازدید از مناطق حماسه آفرین و گرامیداشت یاد شهدای اخیر از جمله برنامههایی است که با هدف انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسلهای آینده در این اردو دنبال میشود.
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