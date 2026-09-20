  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۵

شهروندان گیلانی در اردوی راهیان نور حماسه رزمندگان را بازخوانی می‌کنند

شهروندان گیلانی در اردوی راهیان نور حماسه رزمندگان را بازخوانی می‌کنند

رشت-معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به برگزاری اردوی ۳روزه راهیان نور گفت: شهروندان گیلانی دراین اردو باحضور درمناطق عملیاتی رشادت‌ های رزمندگان دوران دفاع مقدس رابازخوانی می کنند.

سرهنگ محمد نیک‌فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوی سه‌روزه راهیان نور و پیشرفت اظهار کرد: این اردو با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با حماسه‌های دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی افزود: اعزام شهروندان گیلانی از ۲۳ شهریورماه و در آستانه هفته دفاع مقدس آغاز شده و در سه مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله ۶ ناحیه با حضور حدود هزار نفر از شهروندان مشارکت دارند.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان ادامه داد: سهم هر ناحیه برای اعزام به این اردو حدود ۳۰۰ نفر پیش‌ بینی شده و شهروندان از اقشار مختلف در این برنامه حضور دارند.

بازدید از مناطق عملیاتی و روایتگری دفاع مقدس

نیک فطرت با اشاره به استقبال شهروندان از اردوی راهیان نور بیان کرد: شرکت‌کنندگان در طول این سفر معنوی از مناطق عملیاتی تنگه مرصاد، بازی دراز، پادگان ابوذر و سرپل‌ذهاب بازدید می‌کنند.

وی افزود: منطقه سرپل‌ذهاب یکی از محورهای مهم این اردو است و بازدید از منطقه داداش خان و مناطق مرتبط با حوادث و مقاومت‌های اوایل مهرماه سال ۱۳۵۸ نیز در برنامه شرکت‌کنندگان قرار دارد.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این اردو تصریح کرد: روایتگری دفاع مقدس، بازخوانی رشادت‌ها و بصیرت رزمندگان، تبیین حماسه‌هایی مردم و تشریح بخشی از سلحشوری های نیروهای مدافع کشور با حضور راویان دفاع مقدس از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی همچنین گفت: در بخش «روایت پیشرفت» نیز شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌ها و دستاوردهای موجود آشنا می‌شوند.

راهیان نور فرصتی برای آشنایی نسل جوان با دفاع مقدس

نیک فطرت با اشاره به اهمیت برگزاری این اردو همزمان با هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اردوی راهیان نور امسال به یاد شهدای اخیر، به‌ویژه شهدای جنگ رمضان و شهید قائد برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان با حضور در یادمان‌های دفاع مقدس یاد و خاطره این شهدا را گرامی می‌دارند.

وی افزود: روایتگری سیره شهدا و بازخوانی رشادت‌های رزمندگان از محورهای اصلی این اردو است و تلاش می‌شود نسل جوان با جلوه‌های ایثار، مقاومت و فداکاری رزمندگان دوران دفاع مقدس آشنا شود.

معاون اجرایی سپاه قدس گیلان با اشاره به همکاری سپاه نواحی، استانداری و فرمانداری در اجرای این برنامه گفت: پشتیبانی لازم برای روند اعزام، اسکان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و روایتگری انجام می‌شود.

نیک فطرت تصریح کرد: حضور شهروندان در مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس، فرصتی برای گرامیداشت یاد شهدا و آشنایی بیشتر نسل جوان با حماسه‌های دوران دفاع مقدس است.

وی تأکید کرد: روایتگری در یادمان‌های عملیاتی، بازدید از مناطق حماسه آفرین و گرامیداشت یاد شهدای اخیر از جمله برنامه‌هایی است که با هدف انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده در این اردو دنبال می‌شود.

کد مطلب 6952224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه