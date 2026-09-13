به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: افزایش چشمگیر خسارات و ناکارآمدی آشکار ناوگان نظامی ایالات متحده در منطقه، ادعاهای واشنگتن مبنی‌بر برتری مطلق دریایی و هوایی را با چالش بسیار شدیدی مواجه کرده است. تشدید پاسخ‌های موشکی ایران، ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را دچار اختلال شدید لجستیکی کرده تا جایی که ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن مکان امنی برای پهلوگیری ندارد.

از سوی دیگر، حمله به پایگاه هوایی «موفق سلطی» در کشور اردن، منجربه آسیب چندین فروند جنگنده ازجمله انهدام بال یک هواپیمای تهاجمی «ای-۱۰» شد؛ رویدادی که همراه با شلیک بیش از ۳۰ فروند موشک پاتریوت، ذخایر پدافندی نایاب پنتاگون را تهی ساخته است. همزمان، به‌کارگیری موشک‌های پیشرفته الکترواپتیکی و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک توسط سپاه پاسداران در تنگه ‎هرمز، نیروهای آمریکایی را مجبور کرده تا برای کنترل اوضاع متزلزل، زمان‌بندی تردد نفتکش‌ها را محدود کنند.

صدمات سنگین به تجهیزات پیشرفته، کمبود شدید ذخایر تسلیحاتی و ناتوانی در حفظ امنیت شبانه در آبراه‌های کلیدی، چهره‌ای کاملا آسیب‌پذیر از ارتش آمریکا به نمایش گذاشته است. این استیصال راهبردی نمادی آشکار از ناتوانی واشنگتن در مواجهه با تاکتیک‌های نوین موشکی که نه‎تنها قادر به تحمیل اراده خود نیست، بلکه برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های گسترده، به تکذیب‌های مکرر و تدابیر انفعالی متوسل شده است.

هزینه‌های کمرشکن پروازهای حمایتی

روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که ایالات متحده در پی افزایش حملات ایران به شناورهای متخلف، از نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز خواسته که سفر خود را صرفا در ساعات مشخصی انجام دهند تا از پوشش دفاعی ارتش آمریکا برخوردار شوند. واشنگتن از اوایل بهار برای کشتی‌های عبوری از مسیر ساحلی عمان پوشش هوایی فراهم کرده بود؛ اقدامی که کارشناسان آن را نقض توافقات نهایی‌نشده میان ایران و عمان برای مدیریت این آبراه استراتژیک می‌دانند.

پیش از این، مالکان کشتی‌ها با ثبت درخواست در مرکز هماهنگی دریایی آمریکا (NCAGS)، مجوز تردد در بازه‌های زمانی گسترده شبانه را دریافت می‌کردند اما ایمیل‌های افشاشده نشان می‌دهد این بازه‌ها از اوایل سپتامبر به دو نوبت مشخص در روز کاهش یافته است. براساس این دستورالعمل جدید، به دریانوردان توصیه شده برای دریافت بهترین پشتیبانی هوایی، حرکت خود را رأس ساعات تعیین‌شده آغاز کنند. این در حالی است که نیروهای مسلح ایران از ماه فوریه ده‌ها شناور متخلف را هدف قرار داده‌اند.

جاشوا تالیس، تحلیلگر ارشد نیروی دریایی آمریکا، این محدودیت زمانی جدید را تلاشی برای مدیریت هزینه‌های سنگین پروازهای حمایتی دانست‌؛ چراکه پرواز هر فروند هواپیمای نظامی پیشرفته ساعتی ۲۵ تا ۷۵ هزار دلار هزینه دارد، در حالی که عبور یک نفتکش حدود هفت ساعت طول می‌کشد. همزمان، سپاه پاسداران با اعزام قایق‌های گشتی، شناورهایی را که شبانه با چراغ‌های خاموش و بدون جی‌پی‌اس از ساحل عمان عبور می‌کنند شناسایی و ردگیری می‌کند.

فلج شدن زنجیره لجستیک ناوگان پنجم

هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در گفت‌وگو با روزنامه اپک تایمز اذعان کرده است که نیروهای مسلح ایران خسارت گسترده‌ای به پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین وارد آورده‌اند. این پایگاه نظامی به‌عنوان محل اصلی استقرار ناوگان پنجم آمریکا، نقشی کلیدی در هدایت عملیات‌های دریایی واشنگتن در منطقه ایفا می‌کند و هدف قرار گرفتن آن ضربه‌ای اساسی به ساختار دفاعی آمریکا محسوب می‌شود.

کائو در ادامه توضیحات خود به استقرار اخیر ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن اشاره کرد و گفت خسارات واردشده به پایگاه بحرین، الزامات لجستیکی و توان پشتیبانی از این ناو را در جریان عملیات‌های طولانی‌مدت به‌شدت مختل کرده است. اختلال در شبکه پشتیبانی ناوگان پنجم سبب شده تا زنجیره تأمین سوخت، تجهیزات و قطعات یدکی برای ادامه مأموریت شناورهای آمریکایی در خلیج‌فارس با چالش جدی روبه‌رو شود.

سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا با تشریح وضعیت دشوار نیروهای نظامی در این منطقه تاکید کرد که ابعاد تخریب پایگاه به قدری وسیع بوده که خدمه این ناو عظیم حتی جایی برای پهلو گرفتن نداشتند. این اعتراف صریح از سوی یک مقام ارشد آمریکایی، ابعاد بی‌پایان آسیب‌پذیری زیرساخت‌های نظامی واشنگتن را در برابر حملات موشکی و ناتوانی ناوگان پنجم در حفظ پشتیبانی اولیه از نیروهای خود به تصویر می‌کشد.

ضربه موشکی به پایگاه «موفق سلطی»

مصائب آمریکایی‎ها محدود به قوای دریایی‌شان نیست‌؛ شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در جریان حمله موشکی کشورمان به پایگاه هوایی «موفق سلطی» در اردن، دست‌کم چندین فروند هواپیمای نظامی آمریکا دچار آسیب شدند. براساس این گزارش، حدود هشت فروند جنگنده اف-۱۵ آسیب‌های جزئی دیدند که پس از تعمیر دوباره به چرخه عملیاتی بازگشتند اما یک فروند هواپیمای تهاجمی ای-۱۰ تاندربولت (وارتاگ) بر اثر اصابت موشک یکی از بال‌های خود را از دست داد. این حملات ساعاتی پس از آن صورت گرفت که آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله به رزم‌ناو خود، پنج نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است.

در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این اقدام، از هدف قرار دادن هشت نفتکش، دو شناور جنگی و پایگاه هوایی موفق سلطی آمریکا در اردن خبر داد. به گزارش سی‌بی‌اس، نیروهای آمریکایی مستقر در اردن برای دفاع در برابر این حملات موشکی، بیش از ۳۰ فروند موشک پاتریوت شلیک کردند. این مسأله در حالی رخ می‌دهد که سی‌بی‌اس پیش‌تر از کاهش سریع ذخایر موشک‌های پاتریوت و مهمات هدایت‌شونده دقیق آمریکا پس از ماه‌ها درگیری خبر داده بود.

رونمایی از موشک‌های الکترواپتیکی

مثلث دردناک سنتکام با تجهیزات نظامی جدید تهران تکمیل می‎شود. روزنامه نیویورک‌پست به نقل از تلگراف گزارش داد که نیروهای مسلح کشورمان در حملات اخیر به ناوهای جنگی آمریکا در نزدیکی تنگه‌هرمز، برای نخستین‌بار از موشک‌های مجهز به سامانه هدایت الکترواپتیکی استفاده کرده‌اند. این موشک‌ها با اتکا به دوربین و حسگرهای نوری، اهداف شناور را ردیابی کرده و دقت اصابت را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهند.

براساس این گزارش، به‌کارگیری این فناوری جدید، گام تازه‌ای در ارتقای توان نبرد دریایی محسوب می‌شود. براساس گزارش‌ها، موشک بالستیک «قاسم بصیر» ازجمله تسلیحاتی بوده که به سوی شناورهای آمریکایی شلیک شد؛ سامانه‌ای که بدون نیاز به موقعیت‌یاب جهانی (GPS) هدایت شده و در برابر جنگ الکترونیک کاملا مقاوم ارزیابی می‎شود. مجموع تحولات نبرد در منطقه خاورمیانه، روزگار سخت و آمیخته با شکست‎های پی‎درپی را برای متجاوزان به ایران رقم زده است.