سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، حجم سفرهای درونشهری و تردد در معابر افزایش مییابد و بر اساس تجربه سالهای گذشته، پیشبینی میشود ترافیک در شهرها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد؛ از این رو برنامهریزی برای مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: پلیس راهور استان اصفهان طرح ویژه ترافیکی بازگشایی مدارس را با هدف روانسازی جریان ترافیک، ارتقای ایمنی تردد دانشآموزان و پیشگیری از حوادث در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس اجرا میکند.
نیروهای پلیس در اطراف مدارس پرتردد مستقر میشود
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: تمامی پاسهای استقراری پیاده و گشتهای موتورسوار و خودرویی پلیس راهور از ابتدای صبح، حداقل یک ساعت پیش از آغاز فعالیت مدارس، در اطراف مدارس مستقر میشوند و این حضور تا پایان ساعات فعالیت مدارس و زمان خروج دانشآموزان ادامه خواهد داشت.
سرهنگ مولوی ادامه داد: مدارس واقع در حاشیه معابر اصلی و پرتردد، بهویژه مدارسی که در مسیرهای پرترافیک شهر اصفهان قرار دارند، در اولویت پوشش انتظامی و ترافیکی قرار خواهند گرفت و مدیریت مسیرهای بحرانی و پرتردد نیز با توجه به شرایط هر منطقه انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش میشود نیرو و امکانات پلیس راهور متناسب با میزان تردد و شرایط ترافیکی، در نقاطی مستقر شود که بیشترین نیاز به کنترل و مدیریت ترافیک را دارند.
محدوده مدارس در اصفهان ایمن سازی شود
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر ضرورت ایمنسازی معابر پیرامونی مدارس گفت: ایمنسازی محدوده مدارس، بهویژه مدارس واقع در حاشیه راهها، معابر اصلی و جادهها، باید با همکاری دستگاههای مسئول در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: نصب تابلوهای هشداردهنده، ترسیم خطوط عابر پیاده، ایجاد یا اصلاح سرعتگیرهای استاندارد و اجرای اقدامات آرامسازی ترافیک از جمله اقداماتی است که برای ارتقای ایمنی این محدودهها باید مورد توجه قرار گیرد.
سرهنگ مولوی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ادامه داد: کارگروه مشترک ایمنی معابر مدارس با حضور شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان حملونقل و راهداری استان میتواند زمینه بررسی و رفع نواقص ترافیکی اطراف مدارس را فراهم کند و در این راستا، اصلاح خطکشیها، نصب تابلوها و ایمنسازی مسیرهای دسترسی دانشآموزان، بهویژه در مدارس حاشیه راهها، اهمیت دارد.
مدیریت ترافیک اطراف مدارس و توزیع سفرهای صبحگاهی
وی با اشاره به ضرورت مدیریت ترافیک در ساعات آغاز فعالیت مدارس و ادارات اظهار کرد: هماهنگی فرمانداریها و دستگاههای اجرایی شهرستانها برای شناسایی ساعات آغاز به کار ادارات و مدارس و توزیع مناسب سفرهای صبحگاهی، میتواند از شکلگیری تراکم ترافیکی در معابر جلوگیری کند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان افزود: در محدوده مدارس باید نظم ترافیکی بهگونهای مدیریت شود که توقفهای غیرمجاز، توقف دوبله و تجمع خودروها در حاشیه معابر، مسیر عبور دانشآموزان و سایر شهروندان را مختل نکند.
سرهنگ مولوی با تأکید بر ضرورت پیشبینی محل مناسب برای توقف موقت خودروها خاطرنشان کرد: مدیران مدارس و دستگاههای متولی باید برای سوار و پیاده شدن دانشآموزان، مسیرهای ایمن و محلهای مناسب توقف موقت را پیشبینی کنند تا از ایجاد گرههای ترافیکی و افزایش خطر در مقابل مدارس جلوگیری شود.
توجه ویژه به مدارس حاشیه راهها و مناطق کمبرخوردار
وی با اشاره به پراکندگی مدارس در استان اصفهان گفت: در برنامهریزیهای ترافیکی، مدارس واقع در مناطق روستایی، شهرکهای اقماری و شهرهای فاقد واحد مستقل پلیس راهور نیز باید مورد توجه قرار گیرند و تردد دانشآموزان در این مناطق با همکاری دستگاههای مسئول، ایمنسازی و مدیریت شود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: شرایط مدارس حاشیه راهها و معابر برونشهری با مدارس واقع در بافت شهری متفاوت است و در این نقاط، نصب علائم هشداردهنده، تأمین روشنایی مناسب، ایجاد گذرگاه ایمن و کنترل سرعت وسایل نقلیه اهمیت بیشتری دارد.
پایش تصویری و آموزش چهرهبهچهره دانشآموزان
سرهنگ مولوی با اشاره به نقش فناوری در مدیریت ترافیک مدارس اظهار کرد: پایش تصویری محدوده و معابر پیرامونی مدارس از طریق مرکز کنترل ترافیک فعال خواهد بود و موارد تخلف، از جمله توقف غیرمجاز و توقف دوبله، برای اقدام لازم به واحدهای عملیاتی پلیس ارسال میشود.
وی افزود: در کنار اقدامات انتظامی و کنترلی، آموزش قوانین و مقررات ترافیکی به دانشآموزان نیز باید بهصورت مستمر دنبال شود. در همین راستا، کارشناسان پلیس راهور میتوانند با حضور در مهدکودکها و مقاطع مختلف تحصیلی، آموزشهای چهرهبهچهره را ارائه دهند و دانشآموزان را با علائم راهنمایی و رانندگی، اصول عبور ایمن از معابر و شیوه صحیح تردد آشنا کنند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان بر استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش، جلسات اولیا و مربیان و رسانههای محلی برای ترویج فرهنگ ترافیک تأکید کرد و گفت: آموزش عملی و تصویری اصول عبور و مرور، بهویژه برای دانشآموزانی که مسیر خانه تا مدرسه را پیاده طی میکنند، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد.
سرهنگ مولوی از خانوادهها خواست در روزهای آغاز سال تحصیلی، زمان حرکت خود را مدیریت کنند و با پیشبینی زمان کافی، از توقفهای عجولانه و ایجاد تراکم در مقابل مدارس خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: دانشآموزان باید از پیادهرو و گذرگاههای مجاز برای عبور از معابر استفاده کنند و والدین نیز لازم است نکات ایمنی عبور و مرور را به فرزندان خود آموزش دهند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: رانندگان در محدوده مدارس باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند، به تابلوهای هشداردهنده و علائم ترافیکی توجه داشته باشند و هنگام نزدیک شدن به گذرگاههای عابر پیاده و محل تردد دانشآموزان، احتیاط بیشتری به خرج دهند.
سرهنگ مولوی تأکید کرد: حفاظت از جان کودکان و دانشآموزان، بهعنوان آیندهسازان کشور، نیازمند همکاری همهجانبه پلیس، آموزش و پرورش، شهرداریها، خانوادهها و سایر دستگاههای اجرایی است و تحقق تردد ایمن در اطراف مدارس اصفهان، در گرو مشارکت و مسئولیتپذیری تمامی این بخشها خواهد بود.
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