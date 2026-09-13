به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم دراجلاس مشترک رؤسای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و مدیران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری که به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، با تأکید بر اینکه دانشجویان امانت‌های الهی در دستان ارکان آموزش عالی هستند، تصریح کرد: بازگشایی دانشگاه‌ها صرفاً یک رویداد آموزشی نیست، بلکه نمادی از احیای سرمایه اجتماعی و بازسازی روح ملی محسوب می‌شود.

وی افزود: پیوست فرهنگی و تکریم کرامت دانشجو، نرم‌افزار اصلی بازگشت دانشگاه به حیات پرنشاط است و بدون آن، سخت‌افزار تعمیرات و توسعه زیرساختی فاقد روح خواهد بود.

حبیبا در بخش عملکردی خود با مرور موفقیت‌های اخیر، به کسب نایب‌قهرمانی جهان توسط کاروان ورزشی دانشجویان در مسابقات برزیل اشاره کرد و افزود: در مسیر هوشمندسازی، سامانه پامتک با ثبت بیش از ۲۳ میلیون مدرک تحصیلی و صدور بالغ بر ۶.۵ میلیون کد صحت یکتا گام مهمی در راستای شفافیت و حذف بروکراسی برداشته است.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند ورزش دانشگاهی «برومند» در پنج ماژول تخصصی و ارتقای سامانه بین‌الملل «ادب» در کنار به‌روزرسانی سامانه جامع «سجاد» به عنوان بخشی از دستاوردهای حوزه فناوری یاد کرد.

رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه با تأکید بر اصلاح نظام مالی، از طرح تحول تغذیه دانشجویی با اعتباری بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و تأکید کرد: با حذف فشارهای بودجه‌ای از دوش دانشگاه‌ها و پرداخت مستقیم یارانه به ذی‌نفع نهایی، کیفیت غذا تضمین خواهد شد.

وی همچنین به عملیاتی شدن زیست‌بوم جامع خدمات دانشجویی «ردا» با هدف یکپارچه‌سازی خدمات و عدالت در توزیع امکانات و تسهیلات، شامل ارائه بیش از ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وام اشاره نمود.

رئیس سازمان امور دانشجویان با استناد به پیمایش ملی سیمای زندگی که با نمونه آماری ۱۲۰ هزار نفری انجام شده است، بر لزوم پایش صد درصدی سلامت روان و جسم دانشجویان تأکید کرد و از رؤسای دانشگاه‌ها خواست تا مشارکت ۲۵ درصدی دانشجویان در ورزش را هدف‌گذاری کرده و با اختصاص سه درصد از بودجه هزینه‌ای دانشگاه به ورزش و ایجاد ردیف بودجه مستقل ورزشی، و همچنین استفاده از ظرفیت مالیات شرکت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی، در جهت توسعه زیرساخت‌ها گام بردارند.

در بخش پایانی و در تبیین بسته الزامات ده‌گانه مدیریتی، حبیبا از رؤسای دانشگاه‌ها خواست تا در گام نخست، همکاری ویژه‌ای برای تسهیل نقل و انتقالات دانشجویی بر اساس تأکیدات مقام عالی وزارت داشته باشند. تکمیل فوری و جدی داده‌های پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور موسوم به پامتک به عنوان دومین محور مورد تأکید قرار گرفت.

وی همچنین از رؤسا خواست تا با برپایی باشکوه میزهای خدمت مشاوره، اجرای طرح خوشامدگویی به دانشجویان نو ورود و حضور صبورانه و بی‌واسطه در میان آنان، به تقویت پیوندهای عاطفی اهتمام ورزند. اجرای پویش‌های جهادی برای نوسازی، نظافت و ارتقای ایمنی سراهای دانشجویی، به ویژه در حوزه‌های حریق، آسانسور و سیستم‌های گرمایشی با استفاده از حداقل بودجه، از دیگر دستورات مؤکد وی بود.

توسعه زیرساخت‌ها برای جذب حداکثری و متنوع دانشجویان بین‌الملل با استفاده از ظرفیت زبان دوم و مراکز آزفا، گسترش ورزش همگانی و تجهیز امکانات ورزشی داخل خوابگاه‌ها، ارتقای مراکز مشاوره با هدف کاهش تروما و استرس‌های پساجنگ، تنوع‌بخشی به منابع مالی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و واقفین، و در نهایت رعایت دقیق تقویم زمان‌بندی بازگشایی، سایر الزامات مدیریتی ابلاغ شده از سوی رئیس سازمان امور دانشجویان را تشکیل می‌داد.

حبیبا در تشریح تقویم اجرایی بازگشایی نیز تصریح کرد: دانشگاه‌ها موظف هستند تا پایان شهریورماه، ضمن اتمام نظارت‌های HSE و بارگذاری مستندات در سامانه مربوطه، فرآیند نهایی‌سازی قراردادهای تغذیه، تکمیل تعمیرات خوابگاه‌ها و آماده‌سازی فضاهای ورزشی را به اتمام برسانند.

وی افزود: همزمان با بازگشایی، اجرای طرح خوشامدگویی و فعال‌سازی میزهای مشاوره و همیاران سلامت در دستور کار قرار خواهد گرفت. در ماه نخست سال تحصیلی نیز پایش کامل سلامت جسم و روان دانشجویان و ابلاغ دستورالعمل‌های ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در اولویت قرار دارد و پس از آن، از مهرماه به بعد، تقویم رویدادهای ورزشی شامل برگزاری المپیادها و ورزش‌های فناورانه با محوریت روز ورزش دانشگاهی در سوم مهرماه آغاز خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی همه‌جانبه میان مدیریت دانشگاه‌ها و دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ به دوره‌ای سرشار از امید، نشاط و پیشرفت علمی برای جوانان ایران تبدیل شود.