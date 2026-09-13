اجرای طرح «قبس» در یزد؛ از مسجد تا میدان روشنگری در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حجت‌الاسلام حسین زارع، ظهر یکشنبه در نشست تبیینی طرح «قبس» با امامان محله استان، هدف اصلی این طرح را تربیت و فعال‌سازی روشنگران فضای مجازی از میان جوانان و افراد حاضر در مسجد عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه امام جماعت مسجد باید نقش محوری در تربیت کنشگر داشته باشد، اظهار کرد: امام جماعت باید افرادی را که ظرفیت روشنگری دارند اما تاکنون وارد این عرصه نشده‌اند، شناسایی کرده و با ایجاد ارتباط و هدایت صحیح، زمینه حضور مؤثر آنان در فضای مجازی را فراهم کند.

راهیار بنیاد هدایت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه «طرح قبس به دنبال رسانه‌سازی نیست»، افزود: هدف این طرح، ساختن رسانه به معنای متعارف آن نیست؛ بلکه به دنبال ایجاد یک شبکه از روشنگران مردمی است که بتوانند با محوریت جهاد تبیین و موضوعات مورد تأکید طرح، در فضای مجازی فعالیتی واقعی و اثرگذار داشته باشند.

زارع ادامه داد: روشنگری در فضای مجازی زمانی معنا پیدا می‌کند که فرد بتواند با مخاطب ارتباط واقعی برقرار کند؛ به‌گونه‌ای که یک فرد مسجدی بتواند با گفت‌وگو با مخاطبی که نسبت به یک موضوع دچار تردید یا ابهام است، به باز شدن گره ذهنی او کمک کند.

وی در پایان، ملاک موفقیت طرح قبس را صرفاً میزان تولید محتوا یا افزایش تعداد رسانه‌ها ندانست و گفت: موفقیت واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که یک گفت‌وگوی مؤثر با مخاطب مردد شکل بگیرد و گره ذهنی او باز شود.

زارع تصریح کرد: بر همین اساس، امامان محله و امامان جماعت باید با شناسایی ظرفیت‌های موجود در مسجد، زمینه عملیاتی و اجرایی شدن طرح قبس و گسترش روشنگری مؤثر در فضای مجازی را فراهم کنند.