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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

علیرضا عرب شهردار جدید رباط‌کریم شد

علیرضا عرب شهردار جدید رباط‌کریم شد

رباط کریم- علیرضا عرب با رأی اعضای شورای اسلامی شهر به‌عنوان شهردار جدید رباط‌کریم انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عرب، بعد از ظهر یکشنبه با رأی اعضای شورای اسلامی شهر به‌عنوان شهردار جدید رباط‌کریم انتخاب شد.

شورای اسلامی شهر رباط‌کریم در جلسه رسمی خود، پس از بررسی گزینه‌های مطرح‌شده برای تصدی شهرداری، علیرضا عرب را به‌عنوان شهردار این شهر برگزید.

عرب از سابقه مدیریتی در حوزه مدیریت شهری برخوردار است و اعضای شورا با توجه به سوابق و توانمندی‌های مدیریتی وی، او را برای تصدی این مسئولیت انتخاب کردند.

انتخاب شهردار جدید رباط‌کریم در شرایطی انجام شد که مدیریت شهری این شهر با مسائل و مطالبات مختلف در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه شهری مواجه است.

انتظار می‌رود شهردار جدید رباط‌کریم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و برنامه‌ریزی اجرایی، برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات شهری اقدام کند.

کد مطلب 6946073

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