به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند «بنی‌آدم» به کارگردانی مهدی لاری و تهیه‌کنندگی نوید نیلچی، با روایت فرهاد قائمیان، برای حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» آماده می‌شود. این مستند به همدلی گروه‌های مردمی و داوطلبان در جریان جنگ تحمیلی سوم می‌پردازد.

فرهاد قائمیان بازیگر سینما و تلویزیون راوی این مستند است که پیش از این در مستندهایی مانند «عبای سوخته» و «جمال» نیز گویندگی کرده است.

تدوین مستند «بنی‌آدم» هم‌اکنون به مراحل پایانی رسیده و این اثر برای حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» آماده می‌شود. این مستند به کارگردانی مهدی لاری، تهیه‌کنندگی نوید نیلچی، با پژوهش و نگارش سیدمحمد میرزاده، روایت فرهاد قائمیان، تصویربرداری مهدی لاری و مهدی درزی و تدوین حسین نیکجه ساخته شده است.

نوید نیلچی تهیه کننده این فیلم مستند درباره دلیل ساخته شدن این مستند گفت: در روزهای اول جنگ همه در شوک و بهت بودیم، بیشتر نظاره‌گر اوضاع بودیم؛ وقتی دیدیم در اطراف ساختمان‌های آسیب‌دیده یا تجمع‌های شبانه میادین، مردم با چه جنب‌وجوشی به میدان آمده‌اند و هر کسی هر کاری از دستش برمی‌آید برای کمک انجام می‌دهد؛ جرقه اصلی ساخت این مستند را در ذهن‌مان زد. در ادامه هم وقتی با آقای لاری و بقیه عوامل صحبت کردیم و انگیزه و اشتیاق فراوان آنها را دیدیم، تصمیم گرفتیم ساخت این کار را درباره تلاش‌های جهادی و کمک‌های مردمی در جنگ رمضان کلید بزنیم.

مهدی لاری کارگردان مستند «بنی‌آدم» درباره حضور همدلانه مردم که ستون اصلی روایت این مستند است، توضیح داد: ما از فیلم‌های شهید آوینی، روایت‌های دفاع مقدس و خاطراتی که از پدر و مادرهایمان شنیده بودیم، می‌دانستیم که در آن سال‌ها مردم در شرایط سخت کنار یکدیگر می‌ایستادند و هرکس هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام می‌داد. چیزی که برای ما جالب بود این بود که در این روزها هم دوباره شاهد همان رفتار بودیم. با اینکه هنوز زمان زیادی از اتفاقات دی‌ماه نگذشته بود و جامعه شرایط سختی را پشت سر گذاشته بود، وقتی به خیابان‌ها رفتیم، مردم را دیدیم که مثل اعضای یک خانواده به داد هم می‌رسند.

وی درباره دلیل انتخاب نام این مستند، بیان کرد: در این شب‌ها آدم‌هایی را دیدیم که همدلی را نه در حرف، بلکه در عمل به ما نشان دادند؛ آدم‌هایی که شاید هیچ نسبتی با هم نداشتند، اما در آن شرایط مثل یک خانواده کنار هم بودند؛ به همین دلیل وقتی قرار شد برای فیلم نامی انتخاب کنیم، واقعاً عنوان بهتری از «بنی‌آدم» به ذهن‌مان نرسید.