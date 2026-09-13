به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران صومعه‌سرا که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان و اعضای ستاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌ها اظهار کرد: دستگاه‌هایی همچون آب منطقه‌ای، اداره آبیاری و شرکت آب‌وفاضلاب باید با بهره‌گیری از تجربیات فنی و شناسایی دقیق مسیرهای خروج آب، همکاری تنگاتنگی با بخشداران و شهرداران داشته باشند تا چالش‌های احتمالی پیش از وقوع حادثه برطرف شود.

فرماندار صومعه‌سرا با اشاره به تأثیر پدیده جهانی «ال نینو» بر تغییر الگوی بارش‌ها افزود: با توجه به احتمال بارش‌های سیل‌آسا در بازه‌های زمانی کوتاه، شهرداران، شوراهای اسلامی و دهیاران موظفند نقاط آسیب‌پذیر شهری و روستایی را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، شاخه‌زنی درختان و پاکسازی حاشیه راه‌ها به منظور کاهش تصادفات تأکید کرد.

رضایی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانون دائمی تأمین مالی در مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۴۳ این قانون فرصتی ارزشمند برای حل مطالبات مردم بدون وابستگی صرف به اعتبارات دولتی است.

وی با بیان اینکه جریان‌های معاند با انتشار ویدئوهای جعلی و تولیدات هوش مصنوعی در فضای مجازی به دنبال خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی هستند، تصریح کرد: برخی تصاویر غیرواقعی از آب‌گرفتگی شدید با هدف سیاه‌نمایی منتشر می‌شود و لازم است دستگاه‌ها و رسانه‌ها با هوشیاری در برابر این جنگ روانی ایستادگی کنند.

فرماندار صومعه‌سرا با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: بسیاری از موانع موجود ناشی از کندی در صدور مجوزها در سطح استان است و این تأخیرها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب نارضایتی مردم می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت اختیارات دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: ادارات کل استانی باید با نگاه تسهیل‌گرانه در کنار مدیریت بحران قرار گیرند تا عملیات‌های عمرانی پیش از وقوع سیلاب و بالا آمدن سطح رودخانه‌ها به سرانجام برسد.

رضایی در پایان خطاب به بخشداران و مدیران ادارات تأکید کرد: مصوبات ستاد مدیریت بحران لازم‌الاجرا است و بخشداران باید با برگزاری جلسات دوجانبه و چندجانبه و نظارت دقیق، هماهنگی‌های لازم برای رفع موانع اجرایی را فراهم کنند تا از بروز بحران برای مردم جلوگیری شود.