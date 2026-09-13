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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

رضایی: ادارات کل باید نگاه تسهیل‌گرانه در مدیریت بحران داشته باشند

رضایی: ادارات کل باید نگاه تسهیل‌گرانه در مدیریت بحران داشته باشند

صومعه سرا- فرماندار صومعه‌سرا باتاکید بر ضرورت همراهی ادارات کل استانی گفت: دستگاه‌های متولی باید با رویکردی تسهیل‌گرانه در کنار مدیریت بحران قرار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران صومعه‌سرا که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان و اعضای ستاد برگزار شد، با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌ها اظهار کرد: دستگاه‌هایی همچون آب منطقه‌ای، اداره آبیاری و شرکت آب‌وفاضلاب باید با بهره‌گیری از تجربیات فنی و شناسایی دقیق مسیرهای خروج آب، همکاری تنگاتنگی با بخشداران و شهرداران داشته باشند تا چالش‌های احتمالی پیش از وقوع حادثه برطرف شود.

فرماندار صومعه‌سرا با اشاره به تأثیر پدیده جهانی «ال نینو» بر تغییر الگوی بارش‌ها افزود: با توجه به احتمال بارش‌های سیل‌آسا در بازه‌های زمانی کوتاه، شهرداران، شوراهای اسلامی و دهیاران موظفند نقاط آسیب‌پذیر شهری و روستایی را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

وی همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی، شاخه‌زنی درختان و پاکسازی حاشیه راه‌ها به منظور کاهش تصادفات تأکید کرد.

رضایی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانون دائمی تأمین مالی در مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۴۳ این قانون فرصتی ارزشمند برای حل مطالبات مردم بدون وابستگی صرف به اعتبارات دولتی است.

وی با بیان اینکه جریان‌های معاند با انتشار ویدئوهای جعلی و تولیدات هوش مصنوعی در فضای مجازی به دنبال خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی هستند، تصریح کرد: برخی تصاویر غیرواقعی از آب‌گرفتگی شدید با هدف سیاه‌نمایی منتشر می‌شود و لازم است دستگاه‌ها و رسانه‌ها با هوشیاری در برابر این جنگ روانی ایستادگی کنند.

فرماندار صومعه‌سرا با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: بسیاری از موانع موجود ناشی از کندی در صدور مجوزها در سطح استان است و این تأخیرها علاوه بر افزایش هزینه‌ها، موجب نارضایتی مردم می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت اختیارات دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: ادارات کل استانی باید با نگاه تسهیل‌گرانه در کنار مدیریت بحران قرار گیرند تا عملیات‌های عمرانی پیش از وقوع سیلاب و بالا آمدن سطح رودخانه‌ها به سرانجام برسد.

رضایی در پایان خطاب به بخشداران و مدیران ادارات تأکید کرد: مصوبات ستاد مدیریت بحران لازم‌الاجرا است و بخشداران باید با برگزاری جلسات دوجانبه و چندجانبه و نظارت دقیق، هماهنگی‌های لازم برای رفع موانع اجرایی را فراهم کنند تا از بروز بحران برای مردم جلوگیری شود.

کد مطلب 6946094

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