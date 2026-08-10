رضایی: خبرنگاران آزاد و پیشگام در به تصویر کشیدن حقایق تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای رسانه و امنیت، با بیان اینکه خبرنگار باید در جامعه امنیت داشته باشد تا با خیال راحت به کار خود بپردازد، اظهار کرد: این اعتقاد دولت است و حضور پررنگ اصحاب رسانه در صومعه‌سرا گویای این واقعیت است. مطبوعات، قلب تپنده توسعه و دموکراسی در جامعه هستند و تجربه بیش از ۲۵۰۰ ساله بشری اثبات کرده که حکمرانان برای پیشرفت، نیازمند رسانه‌های آزاد و پیشگام هستند.

وی افزود: مردم ولی‌نعمت ما هستند و هر کاری که انجام می‌دهیم وظیفه است، نه منتی بر آنان. دولت آقای پزشکیان در یک سال اخیر با بیشترین بحران‌ها از جمله جنگ تمام‌عیان اقتصادی و شهادت رهبران و سرداران مواجه بود، اما علیرغم همه این چالش‌ها، اجازه نداد مردم در تأمین کالاهای اساسی دچار کمبود شوند و پروژه‌های عمرانی نیز با قدرت پیگیری شده است.

فرماندار صومعه‌سرا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برق، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در شهرستان اجرا شده و هم‌اکنون برای ۵ شهر از جمله زیور، بیش از ۲۰ کیلومتر دیگر در دست اجراست. وی با مقایسه وضعیت امروز با ۱۷ سال پیش، تأکید کرد: خدمات ارائه‌شده حاصل نظام جمهوری اسلامی است و باید قدردان آن باشیم.

اولویت‌های عمرانی و سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور

رضایی با اشاره به برنامه‌ریزی برای سفر رئیس‌جمهور به استان گیلان، گفت: پروژه‌های اولویت‌دار از جمله تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان (با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی)، راه‌های روستایی و تأمین آب شرب در دستور کار قرار دارد و امیدواریم اعتبارات ملی برای تکمیل این طرح‌ها جذب شود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی، تصریح کرد: بخشی از تصادفات و مشکلات اجتماعی به فرهنگ رانندگی و سبک زندگی برمی‌گردد. رسانه‌ها می‌توانند با تولید محتوای آموزشی، به ارتقای فرهنگ عمومی کمک کنند. همچنین کیفیت آموزش، دغدغه اصلی رئیس‌جمهور است و باید به آن توجه ویژه شود.

اقدامات در حوزه توزیع عادلانه آرد

فرماندار صومعه‌سرا با اشاره به ناترازی در توزیع آرد، گفت: بر اساس بررسی‌ها، برخی نانوایی‌ها سهمیه‌ای بیش از نیاز واقعی دریافت می‌کردند و برخی دیگر کمتر. با همکاری شورای آرد و دستگاه‌های نظارتی، توزیع بر اساس سرانه جمعیت (حدود ۹ کیلوگرم به ازای هر نفر) ساماندهی شد و از نانوایی‌های دارای سهمیه مازاد کاسته و به نانوایی‌های کم‌سهمیه اضافه شد.

وی افزود: این اقدام با مشورت بخشداران و نمایندگان صورت گرفت و اگرچه با اعتراض برخی مواجه شد، اما هدف، رعایت عدالت و پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم بود. از رسانه‌ها خواستیم پیش از انعکاس انتقادات، موضوع را از مسئولان جویا شوند تا اطلاع‌رسانی دقیق‌تر انجام شود.

رضایی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، خاطرنشان کرد: خبرنگاران می‌توانند با مطالبه‌گری و انعکاس مشکلات، به رفع نواقص کمک کنند. ما از انتقاد سازنده استقبال می‌کنیم، اما انتظار داریم مطالب بر اساس واقعیت و با رعایت انصاف منتشر شود. همچنین از همراهی اصحاب رسانه در پوشش برنامه‌های مختلف شهرستان قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این همکاری در آینده نیز تداوم یابد.