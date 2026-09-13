به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ویشکایی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران صومعهسرا با بیان اینکه براساس پیشبینیهای هواشناسی، ۲۷ استان کشور از جمله گیلان در معرض تأثیرات النینو قرار دارند، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی و شدتگرفتن ناهنجاریهای جوی، ضرورت برنامهریزی دقیق و آمادگی کامل دستگاهها را دوچندان کرده است.
وی با قدردانی از پیگیریهای استاندار گیلان در حوزه مدیریت بحران افزود: تأکید مدیریت ارشد استان بر اقدامات پیشدستانه است؛ چرا که بیتوجهی به پیشگیری، هزینههای سنگینی را در زمان وقوع حادثه به دنبال خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران گیلان با اشاره به بارشهای کمسابقه اخیر در استان گفت: در بارشهای اخیر، ۱۷۳ میلیمتر بارندگی در کمتر از ۱۲ ساعت در رودسر ثبت شد که با وجود شدت بالا، به دلیل مدیریت میدانی و هماهنگی دستگاهها، خسارتها در بسیاری از نقاط به حداقل رسید.
وی با اشاره به تجربه موفق لایروبی و دیوارهسازی رودخانه پیربازار رشت تصریح کرد: این اقدامات نشان میدهد هر میزان سرمایهگذاری در حوزه لایروبی و زیرساختهای پیشگیرانه، در زمان وقوع سیلاب به افزایش تابآوری شهرها و روستاها منجر میشود.
ویشکایی با بیان اینکه مدیریت جهادی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، دهیاریها، شهرداریها و بخش خصوصی تنها راهکار عبور از بحران در شرایط محدودیت اعتبارات دولتی است، افزود: نقشآفرینی سپاه پاسداران در عملیاتهای عمرانی و لایروبی رودخانهها، نمونهای موفق از کاهش بحران با کمترین هزینه بوده و این الگو باید در تمامی شهرستانها مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران گیلان با اشاره به ساختوسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانهها، وجود واحدهای مسکونی در بستر رودخانه را خطری جدی دانست و گفت: دستگاههای فنی و آب منطقهای باید نسبت به این موضوع اشراف کامل داشته و برخورد قانونی را با جدیت دنبال کنند.
وی در پایان خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی صومعهسرا تأکید کرد: با توجه به قطعی بودن وقوع پدیده النینو در گیلان و تأکیدات سازمان مدیریت بحران کشور، تمامی دستگاهها موظفاند با تشکیل جلسات مستمر، احصای دقیق نیازها و صورتجلسهکردن مصوبات، پیش از وقوع حادثه در مسیر پیشگیری اقدام کنند.
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