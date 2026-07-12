به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی بعد از ظهر یکشنبه در همایش دهیاران، بخشداران و شهرداران و جمعی از شوراهای اسلامی و مسئولان این شهرستان ضمن گرامیداشت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، به تبیین ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب پرداخت و گفت: این عالم ربانی تمامی عمر با برکت خویش را در راه اعتلای اسلام و خدمت به مردم صرف کرد و حضور میلیونی و حماسی مردم در مراسم بدرقه ایشان، پاسخی قاطع به تبلیغات سوء دشمنان بود که نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با نظام و مسیر شهداست.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و وقوع حوادث متعدد در ماه‌های اخیر، افزود: در شرایطی که دشمن با تمامی قوا و استفاده از ابزارهای تحریمی و فشارهای اقتصادی به دنبال ایجاد ناامیدی در کشور بود، دولت با حمایت مجلس و سایر ارکان نظام، مردانه در برابر این توطئه‌ها ایستاد و حضور مسئولان در کنار مردم و مدیریت تأمین کالاهای اساسی، گواه استواری نظام جمهوری اسلامی در مقابل سخت‌ترین هجمه‌هاست.

فرماندار صومعه‌سرا با تقدیر از روحیه وفاق و همدلی در دولت، تصریح کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی، مهم‌ترین سلاح ما در مقابله با دشمنی است که تا بن‌دندان مسلح است.

وی به تعامل سازنده موجود در شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: امروز فضای شهرستان صومعه‌سرا در سایه وحدت نظرِ میان فرمانداری، نماینده محترم مجلس و اعضای شورای تأمین، فضایی کم‌نظیر برای خدمت‌رسانی است.

رضایی با تاکید بر نقش کلیدی دهیاران به عنوان نمایندگان مدیریت ارشد در روستاها، از آنان خواست تا با شناخت دقیق اولویت‌ها، بازوی اجرایی فرمانداری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای باشند.

وی همچنین از بصیرت و زمان‌شناسی مردم در مواجهه با شرایط دشوار اقتصادی و جنگ روانی دشمن تجلیل کرد و افزود: باید در برابر این ملت بزرگ سر تعظیم فرود آورد.

فرماندار صومعه‌سرا همچنین تأکید کرد که موضوعات حاشیه تالاب، در دستور کار مستقیم رئیس‌جمهور قرار داشته و اجرای آن از اولویت‌های اجرایی است.

فرماندار صومعه‌سرا با اشاره به شرایط پیچیده بین‌المللی و تهدیدات علیه زیرساخت‌های کشور، از ناترازی انرژی به عنوان یکی از چالش‌های جدی یاد کرد و با توجه به افزایش دمای هوا در استان گیلان، از مردم و به‌ویژه ادارات خواست تا به جای صرفه‌جویی صرف، به سمت مدیریت مصرف حرکت کنند.



رضایی اظهار داشت: با تنظیم دمای تأسیسات برودتی در محدوده دمای آسایش، می‌توان از فشار مضاعف بر شبکه برق جلوگیری کرد، این اقدام نه تنها به پایداری شبکه کمک می‌کند، بلکه مانع از توقف فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی در اثر ناترازی انرژی خواهد شد.

فرماندار صومعه‌سرا ضمن تقدیر از تلاش‌های دهیاران و اعضای شوراها، به موضوع توسعه زیرساخت‌هایی نظیر کابل خودنگهدار اشاره کرد و افزود: در سال گذشته حدود ۲۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در سطح شهرستان اجرا شده است، هدف ما دستیابی به توسعه متوازن است تا حتی روستاهایی که با درصد پایینی از پوشش برخوردارند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سطح استانداردهای کیفی برسند.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: تحقق پروژه‌های عمرانی و خدماتی، مستلزم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت است و مدیران باید در کنار پیگیری مطالبات، با توجه به واقعیت‌های اقتصادی و تورمی، برنامه‌ریزی‌های خود را پیش ببرد.

رضایی با اشاره به چالش‌های پیش روی تصویب طرح‌های هادی، خاطرنشان کرد: با توجه به ابلاغیه جدیدمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان مبنی بر الزام حضور فرماندار در جلسات تصویب طرح هادی، اکنون مسیر برای رفع چالش‌های قانونی هموار شده است؛ این اقدام، یکی از حقوق بنیادین روستاهای دارای طرح هادی است که برای تحقق آن تلاش‌های جدی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به تجربیات ارزشمند دهیاران و اعضای شوراها در مدیریت روستایی، بر اهمیت سیاست مشورت‌محور در مدیریت شهرستان تاکید کرد و گفت: تجربه دهیاران و اعضای شوراها، به‌ویژه آنان که سالیان متمادی در این عرصه فعالیت داشته‌اند، سرمایه‌ای ارزشمند برای مدیریت است و ما در تمامی مراحل از حقوق و دغدغه‌های شما برای توسعه روستا حمایت می‌کنیم.