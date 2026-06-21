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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۴

عملیات مرزبانی مریوان علیه قاچاق انسان؛ ۳۰ تبعه غیرمجاز دستگیر شدند

عملیات مرزبانی مریوان علیه قاچاق انسان؛ ۳۰ تبعه غیرمجاز دستگیر شدند

مریوان- فرمانده هنگ مرزی مریوان از شناسایی و دستگیری ۳۰ تبعه بیگانه غیرمجاز افغانستانی و پاکستانی در نوار مرزی این شهر خبر داد و گفت: یک نفر از عوامل قاچاق انسان نیز در این عملیات دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد علی دریکوند عصر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت قاچاقچیان اتباع بیگانه در نوار مرزی مریوان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی هنگ مرزی قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با اجرای طرح‌های کنترلی، انسداد مرزی، رصد میدانی و انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند افراد مورد نظر را در محدوده مرزی شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده هنگ مرزی مریوان ادامه داد: در این عملیات ۳۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز شامل اتباع افغانستانی و پاکستانی به همراه یک نفر قاچاقبر انسان دستگیر شدند.

دریکوند بیان کرد: افراد دستگیرشده پس از انجام اقدامات اولیه و هماهنگی با مراجع قضایی، برای ادامه مراحل قانونی تحویل پلیس اطلاعات شهرستان شدند.

وی با تأکید بر تداوم کنترل و پایش مرزهای شهرستان مریوان خاطرنشان کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی در نوار مرزی از جمله قاچاق انسان و ورود غیرمجاز اتباع بیگانه برخورد قاطع خواهند داشت.

کد مطلب 6867126

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