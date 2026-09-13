به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی با اشاره به اینکه در ایام اربعین نیز ماهانه بین ۵۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تردد زائر و به صورت روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار تردد در استان انجام میشود، اظهار داشت: اگر جمعیت شناور در آمار دیده نشود، بسیاری از مسائل در برنامهریزی لحاظ نخواهد شد.
وی با بیان اینکه داشتن آمار دقیق، زیربنای هر نظام مدیریتی و اجرایی برای توسعه است، تصریح کرد: هرچه قراردادها و تصمیمگیریها بر پایه آمار صحیحتر باشد، نتایج برنامهریزیها قابل قبولتر خواهد بود.
استاندار ایلام با اشاره به اینکه آمار، نقشه دقیق توسعه را برای ما بیان میکند، خاطرنشان کرد: باید با دقت و صحت بالاتری تهیه شود تا بتوان بر اساس آن، مسیر درست توسعه را ترسیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه آمار دقیق، نقش کلیدی در تخصیص اعتبارات و خدماترسانی به مردم دارد، گفت: بدون آمار صحیح، هیچ برنامهریزی نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
کرمی در پایان با تأکید بر اینکه همه دستگاههای اجرایی باید در تهیه آمار صحیح و بهروز همکاری لازم را داشته باشند، خاطرنشان کرد: سرشماری نفوس و مسکن، فرصتی برای بهدست آوردن تصویری دقیق از وضعیت استان است و انتظار میرود همه دستگاهها در این زمینه همکاری کامل داشته باشند.
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