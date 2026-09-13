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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

سالانه حدود ۸ میلیون تردد زائر در استان ایلام ثبت می‌شود

سالانه حدود ۸ میلیون تردد زائر در استان ایلام ثبت می‌شود

ایلام - استاندار ایلام گفت: سالانه حدود ۸ میلیون تردد زائر در استان ایلام ثبت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی با اشاره به اینکه در ایام اربعین نیز ماهانه بین ۵۰۰ هزار تا ۲۰ میلیون تردد زائر و به صورت روزانه ۱۵ تا ۲۰ هزار تردد در استان انجام می‌شود، اظهار داشت: اگر جمعیت شناور در آمار دیده نشود، بسیاری از مسائل در برنامه‌ریزی لحاظ نخواهد شد.

وی با بیان اینکه داشتن آمار دقیق، زیربنای هر نظام مدیریتی و اجرایی برای توسعه است، تصریح کرد: هرچه قراردادها و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه آمار صحیح‌تر باشد، نتایج برنامه‌ریزی‌ها قابل قبول‌تر خواهد بود.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه آمار، نقشه دقیق توسعه را برای ما بیان می‌کند، خاطرنشان کرد: باید با دقت و صحت بالاتری تهیه شود تا بتوان بر اساس آن، مسیر درست توسعه را ترسیم کرد.

وی با تأکید بر اینکه آمار دقیق، نقش کلیدی در تخصیص اعتبارات و خدمات‌رسانی به مردم دارد، گفت: بدون آمار صحیح، هیچ برنامه‌ریزی نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.

کرمی در پایان با تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی باید در تهیه آمار صحیح و به‌روز همکاری لازم را داشته باشند، خاطرنشان کرد: سرشماری نفوس و مسکن، فرصتی برای به‌دست آوردن تصویری دقیق از وضعیت استان است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کامل داشته باشند.

کد مطلب 6946276

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