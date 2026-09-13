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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

دیدار مدیرعامل ملوان انزلی با فرمانده نیروی دریایی ارتش

دیدار مدیرعامل ملوان انزلی با فرمانده نیروی دریایی ارتش

انزلی- مدیرعامل باشگاه ملوان انزلی در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش، با قدردانی از حمایت‌های این نیرو، بر اهمیت پیوند تاریخی و نقش پشتیبانی دریایی در ثبات و پیشرفت باشگاه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان پوررشید مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی، با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آخرین وضعیت باشگاه و راهکارهای تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

پوررشید با قدردانی از حمایت‌ها و نگاه ویژه فرمانده نیروی دریایی ارتش به باشگاه ملوان، اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش بخش مهمی از تاریخ و هویت این باشگاه است و نقش این نیرو در استمرار فعالیت و جایگاه امروز ملوان، انکارناپذیر است.

مدیرعامل باشگاه ملوان همچنین از همراهی و حمایت‌های امیر دریادار دوم حسین رکنی‌پور، معاون نیروی انسانی نیروی دریایی ارتش، و ناخدایکم عباس کوچکیان، رئیس تربیت‌بدنی نیروی دریایی ارتش، قدردانی کرد و نقش آنان را در تقویت ارتباط و تعامل سازنده میان باشگاه و نیروی دریایی ارزشمند دانست.

وی در ادامه با تقدیر از همراهی دلسوزانه امیر دریادار دوم محسن رزاقی، فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع)، افزود: پشتیبانی فرماندهی نیروی دریایی ارتش و مدیران این نیرو، همواره پشتوانه‌ای محکم برای ملوان بوده و می‌تواند مسیر ثبات، توسعه و موفقیت باشگاه را تقویت کند.

کد مطلب 6946290

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