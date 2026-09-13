دیدار مدیرعامل ملوان انزلی با فرمانده نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، اشکان پوررشید مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی، با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آخرین وضعیت باشگاه و راهکارهای تقویت تعامل و هم‌افزایی میان دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

پوررشید با قدردانی از حمایت‌ها و نگاه ویژه فرمانده نیروی دریایی ارتش به باشگاه ملوان، اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش بخش مهمی از تاریخ و هویت این باشگاه است و نقش این نیرو در استمرار فعالیت و جایگاه امروز ملوان، انکارناپذیر است.

مدیرعامل باشگاه ملوان همچنین از همراهی و حمایت‌های امیر دریادار دوم حسین رکنی‌پور، معاون نیروی انسانی نیروی دریایی ارتش، و ناخدایکم عباس کوچکیان، رئیس تربیت‌بدنی نیروی دریایی ارتش، قدردانی کرد و نقش آنان را در تقویت ارتباط و تعامل سازنده میان باشگاه و نیروی دریایی ارزشمند دانست.

وی در ادامه با تقدیر از همراهی دلسوزانه امیر دریادار دوم محسن رزاقی، فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع)، افزود: پشتیبانی فرماندهی نیروی دریایی ارتش و مدیران این نیرو، همواره پشتوانه‌ای محکم برای ملوان بوده و می‌تواند مسیر ثبات، توسعه و موفقیت باشگاه را تقویت کند.