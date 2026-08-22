پوررشید سرپرست مدیرعاملی ملوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه ملوان، در پی مذاکرات مهندس اشکان پوررشید با مسئولان مربوطه و بر اساس مصوبه مجمع عمومی باشگاه، باشگاه ملوان به مهندس پوررشید واگذار شد.



بر این اساس، اشکان پوررشید، محمود غلامی و آرش فهمیده به‌عنوان اعضای انتخابی مالک باشگاه و امیر دریاداردوم محسن رزاقی، فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش، و ناخدایکم عباس کوچکیان، مدیر تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش، به‌عنوان نمایندگان نیروی دریایی، ترکیب جدید هیئت‌مدیره باشگاه ملوان را تشکیل می‌دهند.



همچنین با تصمیم اعضای هیئت‌مدیره، اشکان پوررشید مسئولیت سرپرستی مدیرعاملی باشگاه ملوان را بر عهده گرفت.