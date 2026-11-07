به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم محسن رزاقی ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده پایگاه دریایی غرب خزر نیروی دریایی ارتش در آستارا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در اوج اقتدار قرار دارد و نیروهای مسلح کشور با آمادگی کامل از مرزها و منافع ملی دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به مأموریت‌های راهبردی نیروی دریایی ارتش افزود: همرزمان ما به صورت شبانه‌روزی در مناطق عملیاتی و راهبردی از جمله تنگه هرمز حضور دارند و یگان‌های موشکی، پهپادی و تکاوران دریایی ناوگان شمال نیز به طور مستمر برای پشتیبانی از این مأموریت‌ها اعزام می‌شوند.

فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع) با گرامیداشت یاد شهدای نیروی دریایی در منطقه آستارا بیان کرد: پایگاه دریایی آستارا تاکنون سه شهید والامقام را تقدیم انقلاب اسلامی کرده که نشان‌دهنده نقش اثرگذار این مجموعه در تأمین امنیت کشور است.

مقام ارشد نظامی آجا در استان گیلان با اشاره به جایگاه مراکز آموزشی نیروی دریایی تصریح کرد: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، مرکز آموزش تخصص‌های دریایی امام محمد باقر(ع) رشت و مرکز آموزش تخصص‌های تفنگداران دریایی قمر بنی‌هاشم(ع)، نیروهای متخصص، متعهد و مکتبی را برای دفاع از مرزهای کشور تربیت می‌کنند.

وی دین و دانش را دو عامل اساسی پیشرفت کشور دانست و گفت: جوانان دانش‌آموخته و متعهد این مراکز آموزشی امروز در خطوط دفاعی کشور حضور دارند و با اقتدار از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران حراست می‌کنند.

فرمانده ناوگان شمال ارتش با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی افزود: ملت ایران طی دهه‌های گذشته همواره در معرض فشارها و جنگ اقتصادی قرار داشته اما با تکیه بر اراده ملی، مسئولیت‌پذیری و تاب‌آوری توانسته در برابر این فشارها ایستادگی کند.

رزاقی خاطرنشان کرد: در معادلات نظامی تنها تجهیزات تعیین‌کننده نیستند بلکه عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، توان موشکی، توان پهپادی، قدرت دریایی و اراده ملت‌ها می‌توانند نتیجه نبردها را تغییر دهند و انسجام ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور است و همین عوامل موجب ناامیدی دشمنان در دستیابی به اهداف خود شده است.

فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا(ع) با اشاره به سیاست‌های توسعه اقتصاد دریامحور اظهار کرد: دریا مهم‌ترین درگاه ارتباطی ملت‌ها به شمار می‌رود و بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود.

وی افزود: ظرفیت‌هایی همچون حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، آبزیان، منابع نفت و گاز و سایر ذخایر دریایی فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه اقتصادی کشور هستند، اما بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها نیازمند امنیت پایدار در دریا است.

رزاقی تأکید کرد: مأموریت عمومی نیروی دریایی ارتش ایجاد و حفظ امنیت دریایی برای شکوفایی اقتصاد دریامحور است و هرچه امنیت در دریا تقویت شود، زمینه رشد و رونق اقتصادی نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات ناخدا یکم میرصادقی در دوران فرماندهی پایگاه دریایی غرب خزر تقدیر کرد و خطاب به فرمانده جدید این پایگاه گفت: نظم و انضباط، آموزش مستمر، شناسایی نیروهای نخبه، ارتقای توان سازمانی، همدلی کارکنان، مسئولیت‌پذیری، تاب‌آوری و توکل به خدا از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مسئولیت‌های فرماندهی است.

فرمانده ناوگان دریایی شمال ارتش ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، روند ارتقای توانمندی‌ها و آمادگی‌های عملیاتی پایگاه دریایی غرب خزر در آستارا بیش از پیش تداوم یابد.

در پایان این مراسم از زحمات ناخدایکم عرشه عادل میرصادقی تجلیل و ناخدایکم عرشه داور نظری به عنوان سرپرست جدید پایگاه دریایی غرب خزر معرفی شد