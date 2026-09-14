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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۱

تحریم ۱۰ شخصیت اوکراینی ازجمله سخنگوی سابق دولت توسط زلنسکی

تحریم ۱۰ شخصیت اوکراینی ازجمله سخنگوی سابق دولت توسط زلنسکی

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، ۱۰ شخصیت اوکراینی از جمله یولیا مندل سخنگوی سابق خود را به اتهام انتشار روایت‌های روسیه و حمایت از سیاست‌های مسکو تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رسانه های عربی، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین با صدور فرمانی، ۱۰ شخصیت اوکراینی از جمله یولیا مندل سخنگوی سابق خود را تحریم کرد.

بر اساس این گزارش، تحریم‌های اعمال‌شده به مدت ۱۰ سال اعتبار دارد و شامل مسدود شدن دارایی‌ها و اعمال محدودیت‌های تجاری علیه افراد تحریم‌شده است.

دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین مدعی شد که این اقدام با هدف حفظ امنیت ملی و مقابله با افرادی صورت گرفته است که با انتشار اطلاعات نادرست، از سیاست‌های روسیه در قبال اوکراین حمایت می‌کنند.

یولیا مندل که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به عنوان سخنگوی زلنسکی فعالیت می‌کرد، در واکنش به این تصمیم در شبکه اجتماعی فیس‌بوک ضمن ابراز ناامیدی اعلام کرد که اعمال تحریم علیه شهروندان اوکراینی با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد.

مندل که پیش از این از عملکرد دولت زلنسکی و اتهامات فساد در میان نزدیکان رئیس‌جمهور اوکراین انتقاد کرده بود، تحریم خود را اقدامی سیاسی توصیف کرد.

دولت اوکراین پیش از این نیز با استناد به مسائل امنیتی، علیه برخی چهره‌های سیاسی این کشور تحریم‌هایی اعمال کرده است. پترو پوروشنکو رئیس‌جمهور سابق اوکراین از جمله افرادی است که پیش‌تر مشمول تحریم‌هایی از جمله مسدود شدن دارایی‌ها شده بود.

کد مطلب 6946363

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