به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هاشمی، کشتیگیر جوان جویباری و از چهرههای شناختهشده سنگینوزن کشتی مازندران، در پی وقوع یک سانحه به شدت مصدوم شد و هماکنون در بیمارستان شفا ساری تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، این کشتیگیر از ناحیه جمجمه، دندهها و ریه دچار آسیبهای جدی شده و سطح هوشیاری وی نیز پایین است. وضعیت جسمانی هاشمی وخیم گزارش شده و خانواده و جامعه کشتی استان در انتظار بهبود شرایط این ورزشکار جوان هستند.
پدر سیدمهدی هاشمی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت فرزندش، از مردم و جامعه ورزش خواست برای سلامتی این کشتیگیر جوان دعا کنند.
سیدبهرام موسوی، نایبرئیس هیأت کشتی مازندران، نیز درباره آخرین وضعیت هاشمی اظهار کرد: برای انتقال این کشتیگیر به یک مرکز درمانی مجهزتر پیگیریهای لازم انجام شد، اما پزشکان اعلام کردهاند که در شرایط فعلی و طی ۴۸ ساعت آینده امکان انجام اقدام درمانی خاصی وجود ندارد و باید وضعیت وی تحت نظر باشد.
هیأت کشتی استان مازندران نیز با انتشار پیامی ضمن تأیید مصدومیت شدید این کشتیگیر، از مردم و اهالی ورزش خواست برای بهبود وضعیت وی دست به دعا شوند.
سیدمهدی هاشمی در سالهای اخیر یکی از مدعیان سنگینوزن کشتی مازندران بوده و در آخرین حضور خود در رقابتهای قهرمانی کشور نیز عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشته بود.
اکنون جامعه کشتی مازندران چشمانتظار بهبود وضعیت این ورزشکار جوان است تا بار دیگر شاهد بازگشت او به میادین ورزشی باشد.
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