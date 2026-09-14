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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۵

عقب نشینی آتش از جنگل‌های سمنان؛ ۹۰ درصد وقوع حریق کاهش داشت

عقب نشینی آتش از جنگل‌های سمنان؛ ۹۰ درصد وقوع حریق کاهش داشت

‌سمنان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از کاهش ۹۰ درصدی آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان طی سال جاری خبر داد و گفت: مشارکت مردمی و آموزش در این کاهش وقوع حریق موثر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی با اشاره به کاهش چشمگیر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان سمنان اظهار کرد: افزایش گشت‌های حفاظتی، برگزاری مانورهای آمادگی و اطفای حریق، آماده‌سازی تجهیزات و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در افزایش آمادگی و واکنش سریع به حوادث داشته است.

وی ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه با روستاهای حریم جنگل‌ها و مراتع، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و تجهیز پایگاه‌ های مردمی اطفای حریق موجب شد حریق ها سریع‌تر شناسایی و نیروهای امدادی و حفاظتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تأکید بر اهمیت پیشگیری، آموزش، فرهنگ‌سازی، پایش و هشدار سریع یادآور شد: مشارکت سازمان‌یافته مردم در کنار نیروهای تخصصی منابع طبیعی می‌تواند نقش موثری در کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی داشته باشد و تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی نیز ظرفیت مناسبی برای آموزش، پایش و شناسایی کانون‌های پرخطر هستند.

رهایی با اشاره به گستردگی عرصه‌های طبیعی و محدودیت امکانات، استفاده از ظرفیت مردم و جوامع محلی را ضرورتی مهم دانست و تأکید کرد: همکاری دهیاری‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و دستگاه‌های امدادی و انتظامی باید استمرار داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: آموزش نیروها، برگزاری مانورهای اطفای حریق، تقویت گشت و مراقبت، توسعه پایگاه‌های مردمی و ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها ادامه خواهد داشت و برنامه‌های منابع طبیعی استان برای افزایش آمادگی، فرهنگ‌سازی و توسعه مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دنبال می‌شود.

کد مطلب 6946484

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