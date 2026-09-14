به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی با اشاره به کاهش چشمگیر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان سمنان اظهار کرد: افزایش گشت‌های حفاظتی، برگزاری مانورهای آمادگی و اطفای حریق، آماده‌سازی تجهیزات و تقویت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در افزایش آمادگی و واکنش سریع به حوادث داشته است.

وی ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه با روستاهای حریم جنگل‌ها و مراتع، استفاده از ظرفیت جوامع محلی و تجهیز پایگاه‌ های مردمی اطفای حریق موجب شد حریق ها سریع‌تر شناسایی و نیروهای امدادی و حفاظتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با تأکید بر اهمیت پیشگیری، آموزش، فرهنگ‌سازی، پایش و هشدار سریع یادآور شد: مشارکت سازمان‌یافته مردم در کنار نیروهای تخصصی منابع طبیعی می‌تواند نقش موثری در کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی داشته باشد و تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی نیز ظرفیت مناسبی برای آموزش، پایش و شناسایی کانون‌های پرخطر هستند.

رهایی با اشاره به گستردگی عرصه‌های طبیعی و محدودیت امکانات، استفاده از ظرفیت مردم و جوامع محلی را ضرورتی مهم دانست و تأکید کرد: همکاری دهیاری‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی و دستگاه‌های امدادی و انتظامی باید استمرار داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: آموزش نیروها، برگزاری مانورهای اطفای حریق، تقویت گشت و مراقبت، توسعه پایگاه‌های مردمی و ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها ادامه خواهد داشت و برنامه‌های منابع طبیعی استان برای افزایش آمادگی، فرهنگ‌سازی و توسعه مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع دنبال می‌شود.