به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح سه شنبه در دومین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان سمنان در محل استانداری سمنان با موضوع کنترل و مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در جنگل‌ها و مراتع، اظهار کرد: به این منظور اجرای طرح «دهیار دیده‌بان حریق» پیشنهاد شده است.

وی دهیاران‌ را به‌عنوان نخستین حلقه اطلاع‌رسانی و واکنش نسبت به اعلام حوادث و حریق معرفی کرد و ادامه داد: طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت دهیاران روستاهای همجوار عرصه‌های منابع طبیعی در حال اجرا است.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با تاکید به اینکه اجرای این طرح سرعت عمل در امداد به حریق مراتع و جنگل ها را کاهش می دهد، توضیح داد: در اجرای طرح مناطق دارای خطر بالای وقوع حریق شناسایی و اولویت‌بندی شده، آموزش‌های تخصصی به دهیاران ارائه می شود.

رهایی ادامه داد: به این ترتینب شبکه‌ای منسجم برای پایش مستمر، اطلاع‌رسانی سریع و هماهنگی عملیات اطفای حریق میان دهیاران، یگان حفاظت منابع طبیعی و دستگاه‌های امدادی شکل خواهد گرفت.

وی مشارکت مردمی را یکی از مهم‌ترین ارکان حفاظت از منابع طبیعی دانست و اظهار کرد: تجربه اجرای این طرح نشان داد که استفاده از ظرفیت مدیریت محلی و جوامع روستایی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آتش‌سوزی، کاهش خسارات و حفاظت پایدار از جنگل‌ها و مراتع داشته باشد.

به گزارش مهر، در این جلسه بر افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی، تأمین تجهیزات اطفای حریق، تقویت گشت‌های حفاظتی، پایش مستمر مناطق مستعد آتش‌سوزی، آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت دهیاران و بهره‌برداران محلی تأکید شد.