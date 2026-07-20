به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها از مجهز شدن دهیاریهای استان به تجهیزات اطفای حریق خبر داد و اظهار داشت: در راستای تقویت آمادگی برای مقابله با آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی، ۱۳۰ دستگاه دمنده اطفای حریق توسط دهیاریهای استان لرستان خریداری شده است.
وی با قدردانی از همکاری دهیاران و حمایت مجموعه مدیریت استان در اجرای برنامههای حفاظتی، افزود: تجهیز دهیاریها به این تجهیزات، گامی مؤثر در افزایش سرعت عمل نیروهای محلی در مهار آتشسوزیها و جلوگیری از گسترش حریق در عرصههای منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی، تصریح کرد: دهیاران بهعنوان نخستین نیروهای حاضر در مناطق روستایی، نقش بسیار مهمی در مدیریت بحران و اطفای حریق دارند و تجهیز آنها به امکانات موردنیاز، موجب افزایش توان عملیاتی و کاهش خسارات ناشی از آتشسوزی خواهد شد.
نجفی، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با همکاری دهیاریها، شوراهای اسلامی، تشکلهای مردمی و دستگاههای اجرایی، برنامههای پیشگیرانه و تجهیزاتی را باهدف صیانت از جنگلها و مراتع استان بهصورت مستمر دنبال میکند.
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