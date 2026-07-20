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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

خرید ۱۳۰ دستگاه دمنده برای اطفای حریق توسط دهیاری‌های لرستان

خرید ۱۳۰ دستگاه دمنده برای اطفای حریق توسط دهیاری‌های لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از خرید ۱۳۰ دستگاه دمنده برای اطفای حریق توسط دهیاری‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از مجهز شدن دهیاری‌های استان به تجهیزات اطفای حریق خبر داد و اظهار داشت: در راستای تقویت آمادگی برای مقابله با آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، ۱۳۰ دستگاه دمنده اطفای حریق توسط دهیاری‌های استان لرستان خریداری شده است.

وی با قدردانی از همکاری دهیاران و حمایت مجموعه مدیریت استان در اجرای برنامه‌های حفاظتی، افزود: تجهیز دهیاری‌ها به این تجهیزات، گامی مؤثر در افزایش سرعت عمل نیروهای محلی در مهار آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از گسترش حریق در عرصه‌های منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اهمیت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی، تصریح کرد: دهیاران به‌عنوان نخستین نیروهای حاضر در مناطق روستایی، نقش بسیار مهمی در مدیریت بحران و اطفای حریق دارند و تجهیز آنها به امکانات موردنیاز، موجب افزایش توان عملیاتی و کاهش خسارات ناشی از آتش‌سوزی خواهد شد.

نجفی، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان با همکاری دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های پیشگیرانه و تجهیزاتی را باهدف صیانت از جنگل‌ها و مراتع استان به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.

کد مطلب 6893480

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