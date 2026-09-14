به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان خوسف میزبان تنها درخت عناب ثبتشده در فهرست آثار ملی کشور بوده که با حدود ۳۰۰ سال قدمت که همچنان استوار و سرسبز، بخشی از میراث طبیعی و هویتی منطقه را به نمایش گذاشته است.
این درخت که در میان اهالی منطقه به «درخت محسنی» شهرت دارد، در بخش ماژان، دهستان قلعهزری و آبادی خونیک پایین شهرستان خوسف قرار گرفته و از دیرباز مورد احترام مردم منطقه بوده است.
درخت محسنی با وجود گذشت حدود سه قرن، همچنان سرسبز و پابرجاست و در میان زمینهای کشاورزی روستا قرار دارد؛ ظرفیتی که علاوه بر ارزش طبیعی و تاریخی، میتواند به عنوان یکی از جاذبههای گردشگری طبیعی شهرستان خوسف مورد توجه قرار گیرد.
علی صالحی، مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف صبح دوشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به اهمیت حفاظت از این میراث طبیعی اظهار کرد: مهمترین اقدام پس از ثبت یک اثر، حفاظت و نگهداری همهجانبه از آن است و این درخت کهنسال به عنوان یک اثر شاخص و میراث ارزشمند استان، نیازمند همکاری جمعی برای حفاظت است.
وی افزود: حفظ این اثر تنها وظیفه مالک آن نیست، بلکه همه نهادهای مرتبط و مردم منطقه باید در نگهداری و پاسداشت این سرمایه طبیعی ملی مشارکت داشته باشند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف با بیان اینکه درخت محسنی نمادی از مقاومت و تداوم زندگی در اقلیم خشک منطقه است، گفت: این درخت کهنسال علاوه بر ثبت ملی، میتواند به عنوان یک جاذبه طبیعی منحصربهفرد در برنامههای گردشگری شهرستان مورد توجه قرار گیرد.
خوسف؛ یکی از کانونهای اصلی تولید عناب کشور
صالحی با اشاره به جایگاه خراسان جنوبی در تولید عناب بیان کرد: بر اساس گزارشهای جدید جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۵، خراسان جنوبی با حدود ۶ هزار هکتار سطح زیرکشت عناب همچنان بزرگترین تولیدکننده این محصول در کشور است.
وی ادامه داد: شهرستانهای خوسف، بیرجند، زیرکوه و سربیشه بیشترین سطح زیرکشت عناب استان را به خود اختصاص دادهاند.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان خوسف افزود: خوسف در کنار برخورداری از ظرفیتهای تاریخی و طبیعی، یکی از مهمترین کانونهای تولید عناب کشور نیز به شمار میرود و بر اساس گزارشهای منتشرشده در سال ۱۴۰۵، سطح زیرکشت عناب در این شهرستان حدود دو هزار و ۷۰۰ هکتار اعلام شده است.
وی گفت: قرار گرفتن بخش قابل توجهی از باغات عناب استان در شهرستان خوسف، در کنار وجود درختان کهنسال و ثبت ملی همچون «درخت محسنی»، نشاندهنده پیوند عمیق این محصول با طبیعت، کشاورزی، فرهنگ و اقتصاد منطقه است.
صالحی بیان کرد: این ظرفیت میتواند در کنار تولید و فرآوری عناب، در حوزه گردشگری کشاورزی و معرفی میراث طبیعی شهرستان خوسف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
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