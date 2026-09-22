علیرضا داوودنژاد تهیهکننده و کارگردان باسابقه سینما که به تازگی برای فیلمنامه «زوجه دیجیتال» پروانه ساخت دریافت کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر آن پروژه را متوقف کردم و مشغول نگارش فیلمنامهای درباره جنگ ۴۰ روزه هستم. نام موقت این فیلمنامه درحال حاضر «نصف جهان» است.
کارگردان فیلم «نیاز» درباره آینده سینما با وجود هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی پدیدهای عجیب و غریب است و به سرعت روی جنبههای مختلف زندگی ما تأثیرگذار است و همچنین تأثیراتش قابل پیشبینی نیست. به همین دلیل نمیتوان گفت دقیقا آینده سینمای ایران با هوش مصنوعی چه خواهد شد.
وی تاکید کرد: من نمیتوانم بگویم هوش مصنوعی با سینما چه میکند، ولی به هر حال نکتهای که وجود دارد این است که هوش مصنوعی امضای انسانی ندارد و هنر آنجایی است که آن امضای انسانی حضور دارد.
کارگردان «مصائب شیرین» با اشاره به اینکه انسانها نباید در خلق هنر تبدیل به الگوریتم شوند، اظهار کرد: برای خلق هنر انسان باید در خلوت خود مکاشفه کند و سپس در زندگی اجتماعی آن اثر را به نتیجه برساند. هنر میتواند حافظ آن امضای انسانی باشد که الگوریتم و کد میتوانند محوش کنند. ما برای اینکه به الگوریتم و کد تبدیل نشویم، باید حضور انسانی خود را در عرصه هنر حفظ کنیم و تبدیل به الگوریتم نشویم.
داوودنژاد با اشاره به معضل سانسور در سینمای ایران متذکر شد: در این زمانه باید به صورت جدی تر به سینما نگاه کنیم. مسئولان ما نباید میان سینما و زندگی بایستند و به مردم بگویند چی ببین و به فیلمساز بگویند چی بساز. درواقع باید نوعی رابطه متقابل و زنده میان زندگی و سینما به وجود آید. آنگاه سینما وارد زندگی مردم میشود. درواقع وقتی زندگی مردم در سینما انعکاس پیدا کند، سینما هم زندگی مردم میشود.
وی در پایان با اشاره به ناامنی بازار سینما و به تاراج رفتن برخی فیلمها پس از اکران گفت: باید شرایط و امنیت لازم فراهم شود تا حاصل کار ما پس از اکران به تاراج نرود. این موضوعی است که متخصصان باید درباره آن بیندیشند که چگونه میتوان پیش رفت. میتوان از تاراج داراییهای سینمای ایران جلوگیری کرد، ولی از سوی مقابل لازم است که ممیزی و سانسور کمی تسهیل شود.
در خلاصه داستان «زوجه دیجیتال» آمده است: در یکی از قدیمیترین محلههای تهران، تعمیرکار الکترونیک منزوی و نابغهای ناگهان با زنی مرموز روبهرو میشود که حضورش همه چیز را در زندگی او دگرگون میکند. همزمان که رابطهای غیرمنتظره میان آن ۲ شکل میگیرد، مرز میان عشق، فناوری و واقعیت آرامآرام از بین میرود. هرچه هوش بیشتر میکوشد راز تعمیرکار را کشف کند، او به معمایی بزرگتر تبدیل میشود.
داوودنژاد ۹ سال پیش فیلم «مصائب شیرین ۲» را ساخت و به نظر میرسد پس از چند سال میخواهد فیلمی درباره جنگ بسازد.
نظر شما