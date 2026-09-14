جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره مسکو برای «بابلویی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «بابلویی» ساخته محمد احسانی بعد از ظهر یکشنبه ۲۲ شهریور در مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره فیلم های مستند مسکو موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران شد. این جشنواره که از ۱۲ شهریور شروع شده بود، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

«بابلویی» پیش از این در فستیوال محیط زیست فیکای برزیل موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم بخش کوتاه شده بود. این مستند، تاثیر مخرب صنایع نفت و پتروشیمی خوزستان بر محیط زیست و اقلیم این منطقه را در پیوند با یک افسانه محلی در هندیجان با نام بابلویی روایت می کند.

عوامل مستند «بابلویی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمد احسانی، مشاور فیلم: محمد درویش، فیلمبردار: محمدرضا جهان پناه، صدابردار: علی علوی، تدوین: بابک بهداد، طراحی و ترکیب صدا: گیسو آزاد روش، مشاور فرهنگی و اجتماعی فیلم در خوزستان: مجتبی گهستونی، مدیر تولید: مجید فردی انور، پشتیبانی و تولید: دفتر فیلم رضا، تهیه‌کننده: محمد احسانی.

محمد احسانی کارگردانی مستندهای «میراث در آتش»، «وقتی که دارکوب‌ها می‌روند»، «کارون» و ... را در کارنامه دارد.