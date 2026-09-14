۲۳ میلیارد ریال کمک جامعه پزشکی کردستان به مددجویان بهزیستی

پرویز ساعدی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «لبخند تندرستی» با مشارکت سازمان بهزیستی و جامعه پزشکی استان در طول یکماه اخیر برگزار شد و طی این مدت، گروه‌های مختلف پزشکی و درمانی در حمایت از جامعه هدف بهزیستی مشارکت کردند.

وی افزود: پزشکان متخصص، پیراپزشکان، مراکز درمانی و سایر افراد و مجموعه‌های علاقه‌مند، در این پویش بخشی از توان و ظرفیت خود را برای ارائه خدمات به افراد زیرپوشش بهزیستی اختصاص دادند.

معاون کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان بیان کرد: مجموع کمک‌های جمع‌آوری و ارائه‌شده در قالب این پویش به ۲۳ میلیارد ریال رسید که ۹ میلیارد ریال آن کمک نقدی و ۱۴ میلیارد ریال نیز در قالب کمک‌های غیرنقدی و خدمات درمانی بوده است.

ساعدی ادامه داد: ارائه خدمات درمانی و حمایتی از سوی پزشکان و کادر درمان، بخش مهمی از این پویش را تشکیل داد و جامعه هدف بهزیستی توانست از ظرفیت تخصصی و حمایتی مشارکت‌کنندگان بهره‌مند شود.

وی با قدردانی از همراهی جامعه پزشکی و کادر درمان استان گفت: هرچند «لبخند تندرستی» به صورت رسمی در یک بازه زمانی یک‌ماهه اجرا شد، اما مشارکت‌کنندگان برای تداوم همکاری و خدمت‌رسانی به جامعه هدف بهزیستی در طول سال اعلام آمادگی کرده‌اند.

معاون کارآفرینی و اشتغال بهزیستی کردستان خاطرنشان کرد: بر اساس این اعلام آمادگی، داوطلبان می‌توانند متناسب با تخصص، ظرفیت و حوزه فعالیت خود، خدمات حمایتی و درمانی را به صورت مستمر در اختیار جامعه هدف بهزیستی قرار دهند.