غلامرضا محمدمیرزایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حمایت از افراد نیازمند و ارتقای سطح سلامت جامعه هدف بهزیستی، گروه جهادی پزشکان با حضور در شهرستان بیجار اقدام به ارائه خدمات تخصصی و درمانی رایگان کردند.
وی افزود: این برنامه با همکاری و مشارکت گروهی از پزشکان جهادی، از جمله متخصصان حوزه دندانپزشکی و زنان، برگزار شد و طی آن ۲۰۰ نفر از مددجویان نیازمند تحت پوشش بهزیستی شهرستان خدمات درمانی دریافت کردند.
رئیس بهزیستی بیجار بیان کرد: دسترسی به خدمات تخصصی پزشکی یکی از نیازهای مهم جامعه هدف بهزیستی است و حضور گروههای جهادی و خیران میتواند بخشی از این نیاز را بدون تحمیل هزینه به مددجویان پاسخ دهد.
میرزایی ارزش خدمات ارائهشده در این برنامه را یک میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: خدمات ارائهشده در حوزههای پزشکی و دندانپزشکی به صورت کاملاً رایگان در اختیار مددجویان قرار گرفت.
وی ادامه داد: چنین برنامههایی علاوه بر کمک به ارتقای سلامت افراد زیرپوشش بهزیستی، زمینه مشارکت بیشتر گروههای مردمی و خیران در حمایت از اقشار نیازمند را فراهم میکند.
رئیس بهزیستی بیجار، بر ضرورت تداوم همکاری گروههای جهادی و خیران برای توسعه خدمات سلامت به جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد.
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