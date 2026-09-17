شکاف اعتباری در کشاورزی؛ سهم ۱۲ درصدی پاسخگوی اقتصاد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار کرد : با توجه به روندهای موجود در تجارت جهانی، دسترسی به برخی کالاهای اساسی در سال‌های آینده می‌تواند برای کشورها دشوارتر شود، بنابراین دستیابی به شاخص‌های خودکفایی و تأمین ذخایر راهبردی باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: بخش کشاورزی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نقش دارد، در حالی که میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به این بخش، تنها در حدود یک‌پنجم تا یک‌ششم این سهم قرار دارد که نیاز به بازنگری جدی دارد.

عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت اقتصادی از تولید داخلی، افزود: هزینه واقعی تولید نشدن محصولات کشاورزی تنها در کاهش تولید خلاصه نمی‌شود بلکه باید هزینه‌های سنگین تأمین و واردات همان محصولات از خارج از کشور را نیز در محاسبات لحاظ کرد.

ابراهیمی بیان کرد: کشور سالانه میلیاردها دلار منابع ارزی را صرف تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی می‌کند و تغییرات نرخ ارز، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با اشاره به آمارهای تأمین نهاده، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۸.۵ تا ۹ میلیارد دلار برای واردات حدود ۲۰ میلیون تن کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی اختصاص یافته بود از این رو تغییر در سازوکارهای حمایت ارزی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی را بیش از گذشته نمایان کرده است.

ابراهیمی همچنین با اشاره به نقش برجسته علم و فناوری در مقابله با چالش‌های اقلیمی، از موفقیت‌های اخیر در بخش تولید خبر داد و گفت: کاهش میزان سن‌زدگی گندم به ۲۷ صدم درصد و ثبت رکوردهای جدید در تولید گندم، شیر و سایر محصولات پروتئینی، نشان‌دهنده نفوذ دانش و فناوری در عرصه تولید است.

وی افزود: دستیابی به این شاخص‌ها در شرایطی که بخش کشاورزی با محدودیت منابع آبی، خشکسالی، احتمال وقوع سیلاب و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، نشان از تلاش‌های ارزشمند مجموعه‌های تحقیقاتی، باغبانی و امور دام دارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای افزایش بهره‌وری و پایداری امنیت غذایی کشور، در اولویت قرار دارد.