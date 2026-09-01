به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکویی صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح سه نیروگاه خورشیدی در شهرستان زرندیه اظهار کرد: با بهره‌برداری از این سه نیروگاه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی این شهرستان به ۲۲۲ مگاوات در قالب ۵۳ نیروگاه رسیده است.

وی افزود: زرندیه یکی از شهرستان‌های مهم مرکزی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان مستقر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نصب‌شده در این استان به ۹۷۲ مگاوات رسیده و در حال حاضر در زمینه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

نیکویی ادامه داد: در شهرستان زرندیه نیز ۱۴۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است که پیشرفت فیزیکی بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها بیش از ۵۰ درصد است و امیدواریم این نیروگاه‌ها طی سه تا چهار ماه آینده وارد مدار شوند.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند گام مهمی برای تحقق اهداف استان مرکزی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد و امیدواریم امسال ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی این خطه به یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات و در برنامه سه‌ساله به پنج هزار مگاوات برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به نقش نیروگاه‌های خورشیدی در تأمین برق صنایع گفت: بخشی از برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی از طریق بورس انرژی به صنایع عرضه می‌شود و صنایع با خرید برق مورد نیاز خود از این نیروگاه‌ها می‌توانند از مزایای آن در تأمین برق و کاهش محدودیت‌های مصرف بهره‌مند شوند.

نیکویی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی تأثیر قابل توجهی در مدیریت خاموشی‌ها داشته است، به‌گونه‌ای که میزان خاموشی‌ها در این استان نسبت به برخی استان‌های کشور کمتر بوده و این موضوع از آثار توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان ساوه گفت: تاکنون ۱۱۵ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت حدود ۴۱۵ مگاوات در شهرستان ساوه احداث شده و امروز نیز ۲۴ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۹۷۲ مگاوات می‌رسد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده امیدواریم تا پایان شهریورماه از مرز یک‌هزار مگاوات عبور کنیم.

نیکویی گفت: در شهرستان ساوه هم ۶۷۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است که توسط پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و صنایع در حال اجراست و تکمیل این پروژه‌ها ظرفیت قابل توجهی به تولید برق تجدیدپذیر استان اضافه خواهد کرد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۵ دستیابی به ظرفیت یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان هدف‌گذاری شده و شهرستان ساوه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی و زیرساختی، سهم مهمی در تحقق این برنامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،آیین افتتاح و بهره‌برداری از ۳۰ پروژه توزیع برق شهرستان زرندیه با اعتباری بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال، شامل نوسازی شبکه‌های فرسوده روستایی، توسعه و احداث ۳۹ هزار و ۳۲۷ متر خطوط فشار متوسط، جایگزینی یک‌هزار چراغ گازی پرمصرف با چراغ‌های LED کم‌مصرف، هوشمندسازی و کنترل‌پذیری انشعابات و پست‌های عمومی و همچنین احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی برگزار و در این میان، سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۹ مگاوات و اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان در استان مرکزی، شهرستان زرندیه، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.