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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

بهره‌برداری از ۳۰ پروژه برق‌رسانی و ۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در زرندیه

بهره‌برداری از ۳۰ پروژه برق‌رسانی و ۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در زرندیه

زرندیه- مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت:۳۰ پروژه صنعت برق و سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۹ مگاوات و اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان در شهرستان زرندیه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نیکویی صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح سه نیروگاه خورشیدی در شهرستان زرندیه اظهار کرد: با بهره‌برداری از این سه نیروگاه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی این شهرستان به ۲۲۲ مگاوات در قالب ۵۳ نیروگاه رسیده است.

وی افزود: زرندیه یکی از شهرستان‌های مهم مرکزی در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و بخش قابل توجهی از ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان مستقر شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی نصب‌شده در این استان به ۹۷۲ مگاوات رسیده و در حال حاضر در زمینه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

نیکویی ادامه داد: در شهرستان زرندیه نیز ۱۴۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است که پیشرفت فیزیکی بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها بیش از ۵۰ درصد است و امیدواریم این نیروگاه‌ها طی سه تا چهار ماه آینده وارد مدار شوند.

وی تصریح کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند گام مهمی برای تحقق اهداف استان مرکزی در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد و امیدواریم امسال ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی این خطه به یک‌هزار و ۸۰۰ مگاوات و در برنامه سه‌ساله به پنج هزار مگاوات برسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به نقش نیروگاه‌های خورشیدی در تأمین برق صنایع گفت: بخشی از برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی از طریق بورس انرژی به صنایع عرضه می‌شود و صنایع با خرید برق مورد نیاز خود از این نیروگاه‌ها می‌توانند از مزایای آن در تأمین برق و کاهش محدودیت‌های مصرف بهره‌مند شوند.

نیکویی افزود: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی تأثیر قابل توجهی در مدیریت خاموشی‌ها داشته است، به‌گونه‌ای که میزان خاموشی‌ها در این استان نسبت به برخی استان‌های کشور کمتر بوده و این موضوع از آثار توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی شهرستان ساوه گفت: تاکنون ۱۱۵ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت حدود ۴۱۵ مگاوات در شهرستان ساوه احداث شده و امروز نیز ۲۴ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۹۷۲ مگاوات می‌رسد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده امیدواریم تا پایان شهریورماه از مرز یک‌هزار مگاوات عبور کنیم.

نیکویی گفت: در شهرستان ساوه هم ۶۷۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است که توسط پیمانکاران، سرمایه‌گذاران و صنایع در حال اجراست و تکمیل این پروژه‌ها ظرفیت قابل توجهی به تولید برق تجدیدپذیر استان اضافه خواهد کرد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۵ دستیابی به ظرفیت یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این استان هدف‌گذاری شده و شهرستان ساوه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی و زیرساختی، سهم مهمی در تحقق این برنامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،آیین افتتاح و بهره‌برداری از ۳۰ پروژه توزیع برق شهرستان زرندیه با اعتباری بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال، شامل نوسازی شبکه‌های فرسوده روستایی، توسعه و احداث ۳۹ هزار و ۳۲۷ متر خطوط فشار متوسط، جایگزینی یک‌هزار چراغ گازی پرمصرف با چراغ‌های LED کم‌مصرف، هوشمندسازی و کنترل‌پذیری انشعابات و پست‌های عمومی و همچنین احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی برگزار و در این میان، سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۹ مگاوات و اعتباری بالغ بر ۷۲۰ میلیارد تومان در استان مرکزی، شهرستان زرندیه، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6933923

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