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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

فرماندهان بسیج دانش‌آموزی مرکزی باید الگوی اخلاق و مسئولیت‌پذیری باشند

فرماندهان بسیج دانش‌آموزی مرکزی باید الگوی اخلاق و مسئولیت‌پذیری باشند

اراک- جانشین سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: فرماندهان بسیج دانش‌آموزی این استان باید از ویژگی‌های اخلاقی، علمی و مهارتی جهت مقابله با برنامه‌های دشمن در مدارس برخوردار باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رسولی در جریان برگزاری دوره «یاوران ولایت» سازمان بسیج دانش‌آموزی استان مرکزی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، ضمن قدردانی از عوامل اجرایی این دوره، بر ایستادگی مقتدرانه ملت ایران در برابر دشمنان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده است و اکنون نیز با وجود برخورداری دشمن از تجهیزات پیشرفته، فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و امکانات گسترده نظامی، همچنان مقتدرانه در میدان مقاومت حضور دارد.

سرهنگ رسولی خطاب به فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانش‌آموزی استان مرکزی، ضمن اشاره به چالش‌های احتمالی در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت پایداری در میدان تأکید کرد و گفت: در مواجهه با مشکلات، توکل به خداوند متعال، توسل به اهل‌بیت (ع)، انس با قرآن و تلاش مستمر، کلید عبور از بحران‌ها و دستیابی به موفقیت است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه فرماندهان بسیج در محیط‌های آموزشی افزود: کسی که مسئولیت فرماندهی و نقش‌آفرینی در مدرسه را برعهده می‌گیرد، باید در عرصه‌های اخلاقی، اعتقادی، علمی، ورزشی و مهارتی سرآمد باشد و با رفتار خود الگویی مناسب برای دیگر دانش‌آموزان ارائه دهد.

جانشین سپاه استان مرکزی با تصریح بر ضرورت ترویج فرهنگ عفاف و زیست عفیفانه در مدارس، فرماندهان بسیج دانش‌آموزی را موظف دانست که با اخلاق نیکو و روحیه کمک‌رسانی، یاری‌رسان دانش‌آموزان باشند و زمینه جذب و رشد آنان را فراهم کنند.

وی تاکید کرد: دشمن بر مدارس و دانشگاه‌ها تمرکز ویژه‌ای دارد بنابراین اگر دانش‌آموزان در محیط مدرسه به‌درستی هدایت و جذب نشوند، دشمن برای اثرگذاری بر آنان برنامه‌ریزی خواهد کرد.

سرهنگ رسولی بیان کرد: فرماندهان بسیج دانش‌آموزی باید خوش‌اخلاق، خوش‌فکر، خلاق و فعال باشند تا بسیج به‌عنوان مجموعه‌ای پویا، اثرگذار و جذاب در مدارس شناخته شود.

وی گفت: یک بسیجی باید اهل نماز، دیانت، کار، تلاش، نشاط و مسئولیت‌پذیری باشد و با عملکرد خود، فرهنگ بسیجی را به‌عنوان الگویی برای پیشرفت و خدمت به جامعه معرفی کند.

کد مطلب 6946867

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