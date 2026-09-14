به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رسولی در جریان برگزاری دوره «یاوران ولایت» سازمان بسیج دانشآموزی استان مرکزی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر، ضمن قدردانی از عوامل اجرایی این دوره، بر ایستادگی مقتدرانه ملت ایران در برابر دشمنان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته همواره در برابر دشمنان ایستادگی کرده است و اکنون نیز با وجود برخورداری دشمن از تجهیزات پیشرفته، فناوریهای نوین، هوش مصنوعی و امکانات گسترده نظامی، همچنان مقتدرانه در میدان مقاومت حضور دارد.
سرهنگ رسولی خطاب به فرماندهان واحدهای مقاومت بسیج دانشآموزی استان مرکزی، ضمن اشاره به چالشهای احتمالی در مسیر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، بر ضرورت پایداری در میدان تأکید کرد و گفت: در مواجهه با مشکلات، توکل به خداوند متعال، توسل به اهلبیت (ع)، انس با قرآن و تلاش مستمر، کلید عبور از بحرانها و دستیابی به موفقیت است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه فرماندهان بسیج در محیطهای آموزشی افزود: کسی که مسئولیت فرماندهی و نقشآفرینی در مدرسه را برعهده میگیرد، باید در عرصههای اخلاقی، اعتقادی، علمی، ورزشی و مهارتی سرآمد باشد و با رفتار خود الگویی مناسب برای دیگر دانشآموزان ارائه دهد.
جانشین سپاه استان مرکزی با تصریح بر ضرورت ترویج فرهنگ عفاف و زیست عفیفانه در مدارس، فرماندهان بسیج دانشآموزی را موظف دانست که با اخلاق نیکو و روحیه کمکرسانی، یاریرسان دانشآموزان باشند و زمینه جذب و رشد آنان را فراهم کنند.
وی تاکید کرد: دشمن بر مدارس و دانشگاهها تمرکز ویژهای دارد بنابراین اگر دانشآموزان در محیط مدرسه بهدرستی هدایت و جذب نشوند، دشمن برای اثرگذاری بر آنان برنامهریزی خواهد کرد.
سرهنگ رسولی بیان کرد: فرماندهان بسیج دانشآموزی باید خوشاخلاق، خوشفکر، خلاق و فعال باشند تا بسیج بهعنوان مجموعهای پویا، اثرگذار و جذاب در مدارس شناخته شود.
وی گفت: یک بسیجی باید اهل نماز، دیانت، کار، تلاش، نشاط و مسئولیتپذیری باشد و با عملکرد خود، فرهنگ بسیجی را بهعنوان الگویی برای پیشرفت و خدمت به جامعه معرفی کند.
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