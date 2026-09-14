ابراهیمی: امنیت غذایی در گرو تأمین پایدار آب و انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر دوشنبه در آیین اختتامیه طرح دانش آموزی نجات آب( داناب) و دوازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی اظهار کرد: توسعه بدون آب، سراب است و مدیریت منابع آب باید با توجه به تغییر اقلیم، کاهش و تغییر الگوی بارندگی و ضرورت تأمین امنیت غذایی دنبال شود.
وی افزود: حیات همه موجودات به آب وابسته است و این نعمت الهی از جایگاه ویژهای در فرهنگ دینی و ملی ما برخوردار است؛ بهگونهای که آب در فرهنگ شیعی و تاریخی ایران همواره نماد حیات، ایثار و تمدنسازی بوده است.
ابراهیمی تصریح کرد: بخش مهمی از تمدن هفتهزار ساله ایران در کنار منابع آب شکل گرفته، اما ایرانیان با بهرهگیری از دانش و نبوغ خود در فلات مرکزی کشور، توانستند با احداث قنات و طراحی سازههای پیچیده آبی، امکان تأمین آب و شکلگیری تمدن را در مناطق خشک فراهم کنند.
وی ادامه داد: قنات یکی از پیچیدهترین و اثرگذارترین سازههای هیدرولیکی جهان به شمار میرود و دانش مهندسی آب، هندسه، روشهای آبیاری، آسیابهای آبی و سدسازی در نقاط مختلف کشور، گواه توانمندی تاریخی ایرانیان در مدیریت منابع آب است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دانشمندان و جوانان ایرانی در حوزههای مختلف علمی، فضایی، نظامی و فناوری دستاوردهای ارزشمندی خلق کردهاند و نسل جدید باید مسیر دانشمندان ایرانی را ادامه دهد.
وی افزود: ایستادگی و پیروزی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن، حاصل ایمان، دانش، توانایی و ظرفیتهای علمی و انسانی کشور است و جوانان و دانشآموزان امروز میتوانند ادامهدهنده راه دانشمندان و مفاخر ایران باشند.
آب ابراهیمی جشنواره خوارزمی را بستری ارزشمند برای شناسایی و پرورش استعدادهای علمی دانست و گفت: این جشنواره از برنامههای مؤثر در مسیر کشف استعدادهای برتر است و باید با قوت و استمرار دنبال شود تا ظرفیتهای علمی استان و کشور بیش از گذشته شکوفا شود.
وی بیان کرد: ۲۵ درصد از مفاخر، دانشمندان و بزرگان علمی، فرهنگی و فقهی کشور به استان مرکزی تعلق دارند و این ظرفیت نشان میدهد دانشآموزان و جوانان استان باید با قرار گرفتن در مسیر این مفاخر، برای ساختن آینده کشور نقشآفرینی کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: امروز با چالش تغییر اقلیم و تغییر الگوی بارش مواجه هستیم و وقوع سیلابهای اخیر در برخی استانهای شمالی، ضرورت مدیریت جدیتر منابع آب و سیلاب را دوچندان کرده است.
وی افزود: مدیریت آب تنها به تأمین منابع برای شرب و کشاورزی محدود نمیشود، بلکه باید همزمان موضوع مدیریت سیلاب، انرژی، محیط زیست و امنیت غذایی مورد توجه قرار گیرد.
ابراهیمی تصریح کرد: مسئولان آب منطقهای، مدیریت استان و شهرداریها باید با برنامهریزی و هماهنگی، مدیریت سیلاب و پیامدهای ناشی از بارشهای شدید و تغییرات اقلیمی را تقویت کنند.
وی با تأکید بر اینکه «توسعه بدون آب، سراب است» ادامه داد: یکی از کلیدواژههای مهم و بینالمللی در مدیریت منابع، ارتباط میان آب، انرژی، غذا و محیط زیست است و دانشآموزان حاضر در جشنواره خوارزمی میتوانند درباره ارتباط این چهار مؤلفه و ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت آنها ایدهپردازی کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امنیت غذایی به معنای تأمین و در دسترس بودن غذا برای مردم است و برای تأمین این نیاز، علاوه بر منابع آب، انرژی نیز مورد نیاز است و در کنار آن باید حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین مدیریت این چهار حوزه باید به صورت یکپارچه انجام شود.
وی افزود: برای تأمین امنیت غذایی باید نیازهای تغذیهای جامعه تأمین شود و به طور متوسط حدود ۲ هزار و ۲۸۰ کالری در روز برای هر فرد مورد نیاز است که تأمین این میزان غذا، مستلزم دسترسی پایدار به آب، انرژی و منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست است.
ابراهیمی بیان کرد: آینده کشور در گرو تربیت نسلی دانشمند، خلاق و توانمند است و دانشآموزان امروز باید با تکیه بر علم، ایمان و استعداد خود، مسیر پیشرفت و اقتدار ایران را ادامه دهند.
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