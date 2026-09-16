نفت امیدیه در آستانه انحلال و واگذاری امتیاز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال زنان نفت امیدیه که طی سال‌های اخیر در لیگ برتر فوتسال زنان ایران حضور داشته و در لیگ ۱۴۰۳ به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافته بود گفته می‌شود در آستانه انحلال و واگذاری امتیاز خود قرار گرفته است.

این تیم که در یکی از فصل‌های حضورش تا آستانه قهرمانی پیش رفت حالا با وجود سابقه چندساله در بالاترین سطح فوتسال زنان شرایط نامشخصی دارد و مسئولان آن به دنبال واگذاری امتیاز هستند.

در صورت نبود حمایت و تصمیم‌گیری به‌موقع امتیاز نفت امیدیه از لیگ برتر فوتسال زنان خارج خواهد شد.

فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان از ۱۷ مهر آغاز خواهد شد.