آغاز هفته با ۳ دیدار؛ جدال مدعیان برای صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۲۶ شهریور آغاز میشود و تیمها در دو روز برای کسب امتیازات هفته پنجم به میدان میروند؛ هفتهای که با توجه به شرایط نزدیک جدول میتواند تغییراتی در جایگاه تیمهای بالانشین ایجاد کند.
در پایان هفته چهارم گهرزمین سیرجان با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار دارد و پالایش نفت بندرعباس نیز با همین تعداد امتیاز در رده دوم ایستاده است. فولاد هرمزگان و مس سونگون نیز ۹ امتیازی هستند و فاصله تنها یک امتیازی چهار تیم نخست رقابت در بالای جدول را به یکی از جذابترین بخشهای فصل تبدیل کرده است.
سه دیدار و یک بازی مهم در اصفهان
در نخستین روز هفته امروز (پنجشنبه ۲۶ شهریور) دائمپناه مشهد از ساعت ۱۷ میزبان نگین تندیس قرچک است. نماینده مشهد هفته گذشته پس از سه شکست متوالی سرانجام به نخستین پیروزی فصل خود رسید و با شکست پردیس شهید شیری از صفر امتیاز جدا شد. دائمپناه حالا در خانه به دنبال ادامه روند مثبت خود است اما نگین تندیس نیز پس از پیروزی ۲ بر صفر مقابل دلسوختگان قم با شرایط متفاوتی وارد این مسابقه میشود.
دلسوختگان قم نیز در دیداری دیگر میزبان شهرداری ساوه خواهد بود. هر دو تیم برای بهبود جایگاه خود در جدول نیاز به امتیاز دارند و این مسابقه میتواند فرصت مناسبی برای آنها باشد تا فاصله خود را با تیمهای پایین جدول بیشتر کنند.
اما مهمترین دیدار پنجشنبه در اصفهان برگزار میشود؛ جایی که گیتیپسند برابر پالایش نفت بندرعباس قرار میگیرد. گیتیپسند پس از سه تساوی متوالی هفته گذشته بالاخره نخستین برد فصل را تجربه کرد و با نتیجه ۵ بر یک پالایش نفت شازند را شکست داد. مدافع عنوان قهرمانی حالا پنج امتیازی است و میخواهد با ادامه روند پیروزی فاصله خود را با صدر جدول کاهش دهد.
در سوی مقابل پالایش نفت بندرعباس با ۱۰ امتیاز یکی از دو تیم صدرنشین لیگ است. این تیم هفته گذشته در خانه برابر سنایچ ساوه به تساوی یک بر یک رسید و دو امتیاز مهم را از دست داد. پالایش نفت بندرعباس در اصفهان به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی و حفظ جایگاه خود در جمع مدعیان خواهد بود.
صدرنشین به مصاف مس سونگون میرود
روز جمعه ۲۷ شهریور چهار دیدار دیگر برگزار میشود که در میان آنها تقابل گهرزمین سیرجان و مس سونگون از اهمیت ویژهای برخوردار است.
گهرزمین که هفته گذشته فولاد زرند را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل بهتر صدرنشین شد. نماینده سیرجان با عملکرد هجومی خود در هفته چهارم توانست جایگاه نخست جدول را به دست بیاورد و حالا باید برابر مس سونگون قرار بگیرد؛ تیمی که پس از شروع قدرتمند فصل و کسب سه پیروزی متوالی در هفته چهارم با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب پالایش نفت اصفهان شد.
مس سونگون با وجود این شکست همچنان ۹ امتیازی است و در فاصله یک امتیازی صدر قرار دارد. بنابراین دیدار این تیم برابر گهرزمین میتواند یکی از حساسترین مسابقات هفته باشد چرا که نتیجه آن مستقیماً روی معادلات بالای جدول تأثیر خواهد گذاشت.
در دیگر دیدار روز جمعه پالایشگاه نفت شازند مقابل فولاد زرند ایرانیان قرار میگیرد. هر دو تیم هفته گذشته شکست خوردند و حالا به دنبال جبران هستند. پالایشگاه نفت شازند برابر گیتیپسند شکست خورد و فولاد زرند نیز با نتیجه سنگین ۶ بر صفر مغلوب گهرزمین شد؛ به همین دلیل هر دو تیم برای بازگشت به مسیر امتیازگیری انگیزه زیادی خواهند داشت.
سنایچ ساوه نیز میزبان پردیس شهید شیری است. سنایچ هفته گذشته با گرفتن یک امتیاز از پالایش نفت بندرعباس نشان داد میتواند برای تیمهای بالانشین دردسرساز باشد و حالا در خانه به دنبال سه امتیاز است. پردیس شهید شیری اما پس از شکست برابر دائمپناه مشهد برای جبران و بهبود شرایط خود وارد این مسابقه میشود.
فولاد هرمزگان و فرصت نزدیک شدن به صدر
آخرین دیدار هفته پنجم میان فولاد هرمزگان و پالایش نفت اصفهان برگزار خواهد شد. فولاد هرمزگان با ۹ امتیاز یکی از تیمهای بالای جدول است و تنها یک امتیاز با صدر فاصله دارد. این تیم هفته گذشته در ساوه توانست شهرداری این شهر را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست دهد و با روحیهای مناسب به هفته پنجم برسد.
در سوی مقابل پالایش نفت اصفهان پس از شروع ضعیف فصل، هفته گذشته یکی از مهمترین نتایج خود را کسب کرد و با پیروزی ۶ بر ۳ برابر مس سونگون نخستین برد فصل را به دست آورد و چهار امتیازی شد. حالا نماینده اصفهان در هرمزگان به دنبال ادامه روند صعودی خود است؛ هرچند فولاد هرمزگان با توجه به شرایطش در جدول برای از دست ندادن فاصله با صدر به امتیازات این مسابقه نیاز دارد.
با توجه به فاصله تنها یک امتیازی چهار تیم نخست جدول هفته پنجم میتواند در تعیین چهره بالای جدول اهمیت زیادی داشته باشد؛ بهخصوص اینکه گهرزمین و مس سونگون دو تیم حاضر در جمع مدعیان به صورت مستقیم مقابل یکدیگر قرار میگیرند و سایر تیمهای بالانشین نیز برای حفظ موقعیت خود به میدان خواهند رفت.
برنامه هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
پنجشنبه بیست و ششم شهریور
*دائم پناه مشهد- نگین تندیس قرچک
*دلسوختگان قم- شهرداری ساوه
*گیتی پسند اصفهان- فوتسال پالایش نفت بندرعباس
جمعه بیست و هفتم شهریور
*گهر زمین سیرجان- فوتسال مس سونگون
*پالایشگاه نفت شازند- فولاد زرند ایرانیان
*سن ایچ ساوه- پردیس شهید شیری
*فوتسال فولاد هرمزگان- پالایش نفت اصفهان
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