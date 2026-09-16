آخرین مهلت واریز مبلغ ورودی مسابقات و اعلام آمادگی لیگ برتر فوتسال

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتسال به باشگاه‌های حاضر در فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور فرصت داده است تا نسبت به تعیین‌تکلیف وضعیت باشگاه و واریز مبلغ ورودیه مسابقات اقدام کنند.

بر اساس اعلام سازمان لیگ باشگاه‌های حاضر در رقابت‌های فصل جدید باید تا پایان مهلت تعیین‌شده نسبت به انجام امور مربوط به حضور خود در مسابقات و پرداخت مبلغ ورودیه اقدام کنند.

در این زمینه تأکید شده است که در صورت عدم واریز مبلغ ورودیه تا پایان مهلت مقرر این موضوع بر اساس بند ۶ ماده ۶ آیین‌نامه برگزاری مسابقات به منزله انصراف از حضور در رقابت‌ها تلقی خواهد شد.

فصل جدید لیگ برتر فوتسال زنان قرار است از ۱۷ مهر آغاز شود و ۱۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها در دو گروه هشت تیمی به مصاف یکدیگر بروند. پیش از این قرار بود مسابقات از سوم مهرماه آغاز شود که زمان شروع لیگ تغییر کرد.