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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

رطوبت نفس‌گیر در خوزستان به ۸۲ درصد رسید

رطوبت نفس‌گیر در خوزستان به ۸۲ درصد رسید

اهواز - اداره کل هواشناسی استان خوزستان اعلام کرد: بیشترین میزان رطوبت سطحی در ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه هواشناسی آبادان با ثبت ۸۲ درصد، بالاترین میزان رطوبت در سطح استان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره کل هواشناسی استان خوزستان، در بازه زمانی ۹:۳۰ صبح روز یکشنبه تا ۹:۳۰ صبح روز دوشنبی، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۴۷.۹ درصد گزارش شده است.

در این میان، ایستگاه هندیجان با ۷۵ درصد، شادگان با ۶۹ درصد، ماهشهر با ۶۶ درصد و کشاورزی اهواز با ۶۶ درصد، در رتبه‌های بعدی میزان رطوبت قرار گرفته‌اند.

همچنین میزان رطوبت در سایر ایستگاه‌های استان شامل ایذه و شوش با ۶۴ درصد، گتوند با ۵۷ درصد، بستان با ۵۳ درصد، رامشیر با ۵۲ درصد، امیدیه با ۵۰ درصد، بهبهان و هویزه با ۴۶ درصد، صفی‌آباد دزفول با ۴۳ درصد، اهواز با ۴۲ درصد، شوشتر با ۳۶ درصد، رامهرمز با ۳۳ درصد، دزپارت با ۳۲ درصد، آغاجاری با ۳۱ درصد، لالی و مسجدسلیمان با ۲۷ درصد، حسینیه با ۲۱ درصد و کمترین میزان رطوبت نیز مربوط به ایستگاه هفتکل با ۲۰ درصد بوده است.

کد مطلب 6946688

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