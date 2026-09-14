  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

وزش باد پدیده غالب اصفهان؛ گرمای خور بر مدار ۴۰ درجه ماند

وزش باد پدیده غالب اصفهان؛ گرمای خور بر مدار ۴۰ درجه ماند

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وزش باد تا پایان هفته پدیده جوی غالب استان خواهد بود.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که تا اواخر هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: وزش باد در مناطق شرقی و شمالی با خیزش گرد و خاک محلی همراه خواهد بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا سه‌شنبه به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.

کد مطلب 6946852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها