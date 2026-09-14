وزش باد پدیده غالب اصفهان؛ گرمای خور بر مدار ۴۰ درجه ماند

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که تا اواخر هفته آسمان استان، صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات عصر و شب گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: وزش باد در مناطق شرقی و شمالی با خیزش گرد و خاک محلی همراه خواهد بود.
رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۶ درجه و در خنکترین ساعات بامداد فردا سهشنبه به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
امینی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.
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