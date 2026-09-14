۲ انتصاب در استانداری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم «سید سعید شاهرخی» استاندار لرستان و در مراسمی با حضور «حمید کشکولی» معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار لرستان و «اسدالله عباس‌زاده» مشاور عالی استاندار لرستان، آئین معارفه انتصابات جدید در استانداری لرستان، برگزار شد.

در این مراسم، «فیروز کرمی» به سمت سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری لرستان منصوب شد.

«کرمی» از کارکنان باسابقه استانداری لرستان است که در کارنامه خود رئیس اداره امور مالی اداره کل امور اداری و مالی استانداری، رئیس اداره بودجه و اعتبارات استانداری لرستان، معاون مالی اداره کل امور اداری و مالی استانداری و معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری لرستان را دارد.

پیش‌ازاین، مسئولیت اداره کل امور اداری و مالی استانداری بر عهده «مجید آذربختی» بود.

همچنین طی حکمی از سوی استاندار لرستان، «کامبیز پورسیف» به سمت سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری لرستان منصوب شد.

«پورسیف» در کارنامه خود مدیریت امور انفورماتیک استانداری لرستان را دارد.

در این مراسم از زحمات «هاشمی» مدیریت سابق فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری لرستان تقدیر به عمل آمد.