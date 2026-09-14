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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

کشف ۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی در دورود

کشف ۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی در دورود

دورود - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود و اعلام شکایت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب آنها، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا با انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری چهار متهم مرتبط با این پرونده‌ها شدند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به کشف ۱۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی و جرائم سایبری، تصریح کرد: مبلغ یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال از وجوه برداشت‌شده مال‌باختگان شناسایی و به‌حساب آنها بازگردانده شد و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ ابدال‌چگنی با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی توسط پلیس فتا، گفت: پلیس با مجرمان و کلاهبرداران سایبری قاطعانه برخورد می‌کند.

وی به شهروندان توصیه کرد ضمن رعایت نکات امنیتی، از کلیک روی لینک‌های مشکوک و ارائه اطلاعات بانکی به افراد ناشناس خودداری کنند و در صورت مواجهه با جرائم سایبری، از طریق مراجعه به پلیس فتا یا تماس با ۰۹۶۳۸۰ موضوع را گزارش دهند.

کد مطلب 6946717

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