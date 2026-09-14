به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعیآتانی پیش از ظهر دوشنبه در رزمایش جهادگران فاطمی اظهار کرد: گروههای جهادی بسیج سازندگی تنها در زمان برگزاری رزمایشها فعالیت نمیکنند، بلکه در طول سال در حال جهاد و خدمت بیمنت به مردم هستند.
وی افزود: از زمانی که مسئولیت سپاه صاحبالأمر(عج) استان قزوین را بر عهده گرفتهایم، بیش از ۲۶۰۰ پروژه در همه جغرافیای استان اجرا شده و بسیج سازندگی در دورترین نقاط از آوج و آبیک تا الموت در حوزه محرومیتزدایی و خدمت به مردم حضور داشته است.
فرمانده سپاه صاحبالأمر(عج) استان قزوین ادامه داد: نقشه جامعی از فعالیتهای بسیج سازندگی تهیه شده و در فرصت دیگری، محورهای مختلف فعالیت این مجموعه به صورت تفصیلی تشریح خواهد شد.
۱۴۶ میلیارد تومان خدمات ایزوگام به منازل محرومان
رفیعیآتانی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مسکن محرومان گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون به ارزش ۱۴۶ میلیارد تومان ایزوگام برای منازل محرومان تهیه شده است و دستگاههای مختلف نیز در این زمینه به بسیج سازندگی کمک کردهاند.
وی افزود: در قالب این طرح، یکهزار و ۶۲۵ واحد مسکونی از خدمات مربوط به ایزوگام و سایر اقدامات عمرانی بهرهمند شدهاند و در برخی موارد نیز گروههای جهادی برای انجام تعمیرات جزئی مانند اصلاح در و پنجره، دیوار، حمام و سایر نیازهای ساختمانی در کنار خانوادههای محروم حضور پیدا کردهاند.
فرمانده سپاه صاحبالأمر(عج) استان قزوین گفت: در طرح اهدای ایزوگام، ارزش مصالحی که امروز تحویل میشود سه میلیارد تومان است و هزینه نصب آن نیز تقریباً دو برابر این رقم خواهد بود که عمدتاً به صورت رایگان توسط گروههای جهادی انجام میشود.
آبرسانی به ۱۷۰ روستا با اجرای طرحهای جهادی
رفیعیآتانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آب گفت: چهار سیلبند در نقاط مختلف استان اجرا شده که علاوه بر مهار آب، در حفظ محیط زیست نیز مؤثر است و در یکی از مناطق الموت نیز یک خیر، اجرای کامل یک سیلبند را بر عهده گرفته است.
وی افزود: پنج مجتمع آبرسانی نیز در استان اجرا شده که در مجموع ۹۸ روستا را پوشش داده و با حمایت استاندار و مجموعه مدیران استان، تکمیل بخشهای باقیمانده نیز دنبال خواهد شد.
فرمانده سپاه صاحبالأمر(عج) استان قزوین خاطرنشان کرد: در مجموع، اقدامات انجامشده در حوزه آب شرب روستایی به ۱۷۰ روستا رسیده است.
۱۵۹ راه روستایی با ورود بسیج سازندگی
رفیعیآتانی همچنین از اجرای طرحهای عمرانی در راههای روستایی خبر داد و گفت: بسیج سازندگی در مناطقی که اجرای پروژه برای پیمانکاران صرفه اقتصادی نداشته یا پیمانکاران وارد نشدهاند، برای خدمترسانی به مردم ورود کرده است.
وی افزود: بیش از ۱۵۹ راه روستایی در مدت زمان نسبتاً کوتاه توسط بسیج سازندگی اجرا شده است.
۳۸۹ پروژه عامالمنفعه در روستاها
فرمانده سپاه صاحبالأمر(عج) استان قزوین با اشاره به ارتباط مستقیم گروههای جهادی با مردم گفت: در جریان حضور مسئولان در یادوارهها، مساجد و برنامههای مختلف، مردم مسائل و نیازهای خود را مطرح میکنند و بسیج سازندگی نیز تلاش کرده با هماهنگی دستگاههای متولی برای حل این مشکلات اقدام کند.
رفیعیآتانی اضافه کرد: بیش از ۳۸۹ مورد از پروژههای عامالمنفعه در نقاط مختلف استان اجرا شده که شامل نیازهایی مانند احداث و بهسازی سرویسهای بهداشتی مساجد و روستاها و سایر طرحهای کوچک اما متعدد و مورد نیاز مردم بوده است.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کشاورزی گفت: بیش از ۲۲۱ مورد اقدام از آبخیزداری تا جالیز و همچنین طرحهای مربوط به مخازن آب با همکاری دستگاههای مرتبط اجرا شده است.
بسیج به جایی رفت که درد و مسئله وجود داشت
فرمانده سپاه صاحبالأمر(عج) استان قزوین با تأکید بر رویکرد مسئلهمحور بسیج سازندگی گفت: بسیج به جایی نرفت که مسئلهای وجود نداشته باشد، بلکه به مناطقی رفت که درد، رنج و مسئله وجود داشت و پس از شناسایی مشکلات، موضوعات را با دستگاههای متولی در میان گذاشت تا با همکاری آنها برای حل مشکلات اقدام شود.
رفیعیآتانی خاطرنشان کرد: این خدمات نتیجه حضور گروههای جهادی در نقاط مختلف استان و ارتباط مستقیم آنها با مردم است و این روند باید با قوت ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت خدمت به محرومان گفت: خدمت به مردم و ولینعمتان انقلاب برای گروههای جهادی یک عبادت و مجاهدت است و نیروهای بسیج سازندگی و جهادگران باید با انرژی بیشتری این مسیر را ادامه دهند.
فرمانده سپاه صاحبالأمر(عج) استان قزوین همچنین از خیران و دستگاههای مختلف برای مشارکت در طرحهای محرومیتزدایی دعوت کرد و گفت: هر مجموعهای که بتواند در این مسیر به مردم خدمت کند، میتواند به جمع خادمان مردم و حرکت جهادی سازندگی بپیوندد.
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