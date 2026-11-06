شهرام یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی سپاه در شهرستان سنقروکلیایی، اظهار کرد: محرومیت‌زدایی از اولویت‌های مهم سپاه است و برای پاسخگویی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان تلاش می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم از رسالت‌های سپاه و بسیج است، افزود: حضور در کنار مردم و خدمت بی‌وقفه به آنان، از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مسیر جهاد و مقابله با دشمن به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه ناحیه سنقروکلیایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای فصل پاییز در حوزه محرومیت‌زدایی، تصریح کرد: در راستای رویکرد مردم‌داری، مردم‌یاری و کمک به خانواده‌های کم‌برخوردار، یک‌هزار و ۵۰۰ متر ایزوگام برای منازل نیازمندان در نقاط مختلف شهرستان توزیع شده است.

یاری با بیان اینکه این برنامه در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت: توزیع ایزوگام بخشی از اقدامات سپاه در زمینه محرومیت‌زدایی است و تلاش داریم با شناسایی دقیق خانواده‌های نیازمند و همکاری نهادهای محلی، بهسازی و ایمن‌سازی منازل در مناطق روستایی و حاشیه شهر را گسترش دهیم.

وی همراهی خیران و مشارکت مردم را در توسعه این اقدامات مؤثر دانست و افزود: امیدواریم با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و نهادهای حمایتی، گام‌های بیشتری برای بهبود شرایط زندگی خانواده‌های کم‌برخوردار شهرستان برداشته شود و زمینه برخورداری همه خانواده‌ها از سرپناه مناسب فراهم آید.